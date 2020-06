Menneskerettighetsvernet som ikke ivaretas Systemkrisen i norsk barnevern

Formålet med menneskerettighetene (MR) er å beskytte alle i Norge mot uforsvarlig maktbruk fra offentlige instanser/ansatte. Reglene har prioritet foran barnevernloven, jf menneskerettsloven § 3 .

Det som nå skjer i Menneskerettsdomstolen ( EMD), stor saksmengde og alvorlige MR brudd, kan ikke tolkes annerledes enn som symptom på et alvorlig systemproblem:

De vide tvangsfullmakter Stortinget har delegert til den enkelte kommunale barnevernleder brukes ikke på forsvarlig måte. Barnevernets tvangsbruk blir ikke forsvarlig kontrollert og korrigert gjennom de eksisterende kontroll- og klageordninger. Barn og familier utsatt for feil, krenkende og respektløs behandling, maktmisbruk eller MR brudd fra barnevernansatte og/eller politi på barnevernets ordre, er oftest helt rettsløse.

Problemene som nå håndteres i Strasbourg, burde og skulle vært løst i Norge. Den eneste mulighet for å stoppe en fortsatt klagestrøm er en grunnleggende systemendring. Kommunenes fullmakter til å utøve tvang mot barn og foreldre må flyttes ut av kommunene og forvaltes av statlige organer som Staten har kontroll over. Her må det etableres strenge kompetansekrav, effektive klage- og kontroll ordninger slik at de grunnleggende rettighetene til sårbare barn og familiene deres ivaretas.

Kommunene må fritas fra sin uhåndterlige og ubehagelige dobbeltrolle og rendyrke oppgaven med å gi hjelp og støtte basert på frivillighet og samarbeid med barnets nettverk. Barn som åpenbart trenger en ny omsorgssituasjon, bør kunne få rask og effektiv hjelp fra statlige kompetanseteam.

Det pågående reformarbeid i Barne- og familiedepartementet og den viktige prosess i Høyesterett, adresserer ikke i tilstrekkelig grad det som pågår av uforsvarlig maktbruk i kommunene. Det er sørglig fordi denne maktbruk i dag først og fremst rammer dem man mener å beskytte, dvs barna. Til tross for kravet om ”Barns beste” , blir forbausende mange barn utsatt for hjerteskjærende og skremmende brutalitet når et kommunalt vedtak om akuttplassering fattes og iverksettes. Dette et godt eksempel på kommuners misbruk av sin hjemmel til å bruke makt i strid med grunnloven, EMK og barnekonvensjonen. Jeg erfarer stadig at godt begrunnete klager på menneskerettsbrudd i dag ikke håndteres forsvarlig verken av Fylkesmann, Statens Helsetilsyn eller Fylkesnemndene.

Budskapet fra Strasbourg er etter min mening entydig: Norske myndigheter må rette et skarpt søkelys på dagens forvaltning av offentlig makt, inkl. den skjulte, bak de lukkede dører på kommunale barnevernkontorer. En nødvendig systemendring må være basert både på en juridisk analyse av systemet og regelverket rundt tvangsutøvelsen og full innsikt i et antall havarisaker.

Forslag: Regjeringen oppnevner et Internasjonalt Ekspertutvalg med oppgave å analysere de juridiske og praktiske rammebetingelser rundt det kommunale barneverns bruk av tvang. Utvalget må få støtte av et eget Havariutvalg som frembringer kunnskap om alt som har skjedd i et mindre antall saker hvor det er gått veldig galt. Ekspertutvalget bes fremlegge forslag til alternative organisasjonsmodeller.