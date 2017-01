I Bodø er Johanne Viksaas og Elise Gjelseth hjemme på ferie.

De unge gründerspirene har, i motsetning til mange andre kvinnelige gründere, etablert en teknologibedrift og utviklet en app, og har nå avtaleboka fylt opp med investormøter.

– Penger er viktig på én måte, fordi da kan man utvide og utvikle bedriften. Det bidrar til å gjøre den bærekraftig og vi kan da skape flere arbeidsplasser, sier Johanne Viksaas.

Og de er ikke alene om å satser på egne ideer. I 2015 ble det etablert hele 25.793 aksjeselskaper, mot 14.034 i 2009. Innovasjon Norge mener det henger sammen med at det har blitt mye «kulere» å være gründer nå enn for få år siden.

– Spesielt unge mennesker ser nå på dette som en mulig karrierevei. Det er ikke sånn at når man er ferdig med skole, så må man gå inn som ansatt i en bedrift. Flere har fått øynene opp for at man faktisk kan starte for seg selv, sier seniorrådgiver Maiken Johnsen.

Johnsen tror teknologiutviklingen kan være én årsak til økningen. – Prosessen har blitt enklere. Nå kan man fylle ut skjema på nett for å få organisasjonsnummer. Det har blitt også billigere å etablere et AS. Nå koster det 30.000 kontra 100.000 for få år siden. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Kjønnsforskjeller

Tar man en nærmere titt på tallene fra Statistisk sentralbyrå ser man at det er store forskjeller mellom kvinnelige og mannlige gründere.

Hvorfor er det slik?

Professor ved Handelshøgskolen i Bodø, Gry Alsos, forteller at enkelte bransjer historisk sett vært dominert av kvinner, mens andre har vært dominert av mannlige gründere.

– De bransjene som har mange kvinnelige gründere er ofte tjenesteytende næringer. Det kan være butikker, frisører og helse og velvære, sier professoren.

Hun forklarer at disse bransjene krever at man må ansette folk, for at man skal kunne klare å vokse.

– Er du frisør, selger du arbeidskraft. For å vokse, må du da ha flere frisører. Det er få andre måter å vokse på, forklarer hun.

Maiken Johnsen fra Innovasjon Norge forklarer at det at menn i størst grad etablerer bedrifter med stor vekst er gammel kjennskap. Dette er som regel bedrifter som selger fysiske produkter eller teknologi.

– Ved hjelp av produksjon og teknologi, kan du skalere opp bedriften og øke omsetningen, uten at man nødvendigvis har flere ansatte.

Gry Alsos sier kjønnsforskjellene blant gründere speiler samfunnet. – Selv om vi ser endringer på utdannings- og yrkesvalg i de siste tiårene, går endringene veldig sakte. Blant gründere er disse kjønnsforskjellene enda større. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Bare tre av ti klarer seg

At flere etablerer bedrifter henger også sammen med nedgangstider i oljebransjen. Både NAV, Innovasjon Norge og kommunene har lagt til rette for at folk med bakgrunn i petroleumsnæringa skal kunne få etablert egen virksomhet.

Men har det blitt enklere å lykkes nå enn før? Det korte svaret er nei.

– Statistikken på hvor mange av virksomhetene som klarer seg, er forholdsvis stabil. Alt i alt opprettes cirka 60.000 virksomheter i året, tre av ti eksisterer etter fem år, sier Maiken Johnsen.

På spørsmål om hva det skyldes, lister hun opp følgende hovedpunkter: