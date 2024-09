Fremskrittspartiet seiler i medvind i Nordland.

Det viser en fersk meningsmåling Norstat har utført for NRK.

Partiet får en oppslutning på 21 prosent. En oppgang på 8,8 prosentpoeng siden forrige valg.

Meningsmåling September 2024 Parti Oppslutning Endring 26,3% AP −2,5 21,0% FRP +8,8 17,7% H +2,4 8,3% SP −12,9 7,9% SV +0,7 7,3% R +1,9 3,3% V +0,8 2,2% KRF +0,2 2,1% INP +1,7 1,6% MDG −0,7 1,0% DEM −0,3 1,2% Andre −0,2 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 595 intervjuer gjort i perioden 3.9.24–6.9.24. Feilmarginer fra 1,2–4,9 pp. Kilde: Norstat

– Alle målinger hvor vi går oppover er jo selvfølgelig positivt, sier stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp).

– Hva er årsaken til fremgangen, tror du?

– Vi har hatt en positiv trend over tid. Folk vil ha endring og ser på oss som et alternativ til både Arbeiderpartiet og Høyre, som mange oppfatter som veldig like.

Derfor tror Dagfinn Olsen velgerne flokker til Frp Skatte- og avgiftspolitikken. Særlig grunnrenteskatten på havbruk, som han mener har ført til færre investeringer langs kysten.

Dyrtid for folk flest. Olsen sier at mange som før ikke trengte stønader fra staten, nå plutselig ikke klarer seg selv økonomisk lenger. – Det er klart det er tøft for mange, sier han.

Han tror også økningen i kriminalitet, ikke bare i Oslo, men også i resten av landet er en medvirkende faktor.

Han mener også at mangelen på investeringer i samferdsel i Nordland har gjort nordlendingene misfornøyde.

Olsen nevner også klimahysteri og kraftmangel som saker han mener Frp har troverdighet på.

Meningsmåling September 2024 Mandater Parti Antall mandater Endring Arbeiderpartiet AP 2 2 −1 Fremskrittspartiet FRP 2 2 +1 Høyre H 2 2 +1 Senterpartiet SP 1 1 −1 Sosialistisk Venstreparti SV 1 1 0 Rødt R 0 0 −1 595 intervjuer gjort i perioden 3.9.24–6.9.24. Feilmarginer fra 1,2–4,9 pp. Kilde: Norstat

– H øy troverdighet

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen i NRK sier at målingen i Nordland viser samme tendens som i resten av landet.

– Frp er i vinden og vinner på tydelighet og høy troverdighet på saker velgerne er opptatt av nå: Kampen mot kriminalitet og det å stille strengere krav til alt fra innvandrere til bråkmakere i skolen.

Samtidig er det en økende skepsis til kostbar klimapolitikk og det grønne skiftet, ifølge Aglen.

– Dessuten er folk opptatt av lommeboken sin, og for mange er nok Frps skatte- og avgiftspolitikk populær. Vi ser også at Frp har et godt grep om unge menn.

– Fremskrittspartiet treffer veldig godt på tidsånden. Da Senterpartiet vant fram i 2021, klarte de å treffe nervene og være opptatt av vanlige folk og motkultur. Der er ikke folk der lenger, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen i NRK. Foto: Ole Kaland / NRK

– Mener vi har levert i Nordland

Senterpartiet faller som en stein og får bare 8 prosent på målingen. Det er en kraftig tilbakegang fra valget for fire år siden (-12,9 prosentpoeng).

Det skjer til tross for at Senterpartiet og regjeringen har levert på en del valgløfter. Som gratis ferger, de har gjenopprettet Nesna, fredet sykehustilbud og skaffet billigere fly og barnehage.

– Vi er ikke fornøyd med utsiktene til å miste et mandat. Vi mener at Sp i regjering har vært bra for Nordland. Vi har levert på samferdsel, lærerstudiet på Nesna og nye jobber i Andøy, sier Siv Mossleth. Foto: William Jobling / NRK

Senterpartiets stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Nordland legger ikke skjul på at hun er misfornøyd med målingen.

– Den viser at til tross for mange gjennomslag, har vi fortsatt har en jobb å gjøre. Vi må være enda mer tydelige fram mot valgkampen, sånn at folk ser at Senterpartiet i regjering utgjør en forskjell.

– Velgerne er opptatt av andre saker

Aglen registrerer at Sp ikke har klart å levere på den begeistringen de skapte i Nord-Norge ved forrige valg.

– Det skyldes dels at velgere sjelden stemmer av takknemlighet. Dessuten er det helt andre saker enn distriktspolitikk som opptar velgerne nå.

Hun legger til:

– Det er interessant å se at Ap gjør det litt sterkere enn rikstrenden, mens Høyre gjør det litt svakere. Det er for tidlig å si om dette er tilfeldig eller et trendbrudd. I alle fall ser vi at Sps gamle velgere i all hovedsak går til Ap og Frp.

– Det blir en spennende valgkamp

Arbeiderpartiet får 26,3 prosent i målingen. Det er litt ned fra forrige stortingsvalg, men samtidig mye bedre enn flere målinger partiet har hatt etter valget.

I målingen mister Arbeiderpartiet ett mandat, og går fra tre til to stortingsrepresentanter.

– Nordland vært budsjettvinner to år på rad på samferdsel for første gang i historien, med to nye flyplasser. E6 bygges i Sørfold og gjøres ferdig på Helgeland. Gratis ferge og halv pris på fly betyr også mye, sier Bjørnar Skjæran. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I likhet med Fremskrittspartiet stjeler Ap velgere fra regjeringskollegaene i Senterpartiet.

– Dette viser for det første at vi i Nordland ligger betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Det viser også at det vil være en naturlig målsetting for oss å beholde tre mandater, selv om det er litt som mangler på det i denne målingen.

At Frp gjør det bra, tror Skjæran handler om at nasjonale trender slår inn i Nordland.

– Men det er lenge til valget, og det er «close race». Dette viser at vi får en spennende valgkamp og en spennende kamp om mandatene.

– Hvorfor får ikke regjeringspartiene enda bedre betalt for de tingene dere har fått til i Nordland, for eksempel gratis ferge og billigere fly?

– Jeg tror vi må være enda flinkere til å få fram alt vi har gjort. Vi har en jobb å gjøre for å frem hva vi har gjort, men også hva vi skal gjøre fremover for å løfte politikk som er viktig for nordlendingene, sier Skjæran.