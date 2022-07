Prisen på fullgjødsla har økt betraktelig det siste året.

I går fortalte NRK om bonden som reagerer på at Yara tjener gode penger det bøndene er så avhengige av.

Og prisgaloppen ser ikke ut til å roe seg med det første.

– Det er stor risiko for nitrogenmangel og videre prisøkninger dersom gassituasjonen i Europa forverres ytterligere.

Det opplyser kommunikasjonsdirektør i Yara, Kristin Nordal, til NRK.

Med «gassituasjon» menes både tilgang på gass og pris på gass.

Gjødselprisen er vanligvis billigst på høsten, og da kjøper mange bønder gjødsel til våren. Men Bondelaget og Småbrukarlaget tror mange bønder venter og ser om prisene synker. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Først: litt om gjødsel Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK Ekspandér faktaboks Gjødsel er organiske eller uorganiske stoffer som skal gi næring til jord og planter. Det er to hovedgrupper: naturgjødsel og mineralgjødsel. Naturgjødsel Naturgjødsel består av husdyrgjødsel (vanligvis kumøkk), menneskegjødsel, kompost, tang, tare og guano (avføring fra sjøfugl og grottelevende flaggermus).

Naturgjødsel inneholder mye organisk materiale. Innholdet av plantenæringsstoffer er ofte allsidig, men mindre enn i mineralgjødsel. Mineralgjødsel Mineralgjødsel fremstilles industrielt i form av små korn (granulert) eller som pulver.

Denne gjødsla er mer effektiv enn naturgjødsel.

Kunstgjødsel ...er et annet ord for mineralgjødsel. Fullgjødsel® Fullgjødsel er et varemerket produkt fra Yara.

Det er ei mineralgjødsel, eller kunstgjødsel om du vil.

Det er ei type NPK-gjødsel, som hovedsakelig består av nitrogen, fosfor og kalium.

Det finnes flere typer av gjødsla som nå heter «YaraMila®FULLGJØDSEL®», og er den vanligste typen gjødsel i norsk landbruk. Det finnes flere typer av denne, i tillegg til andre gjødseltyper.

Fra starten av 1930-tallet til i dag har fullgjødslene utviklet seg med ulike betegnelser og i antall og næringsinnhold. Yara International er tidligere Norsk Hydro, og er en av verdens største produsenter av kunstgjødsel. Norge har to fabrikker: I Glomfjord i Nordland og på Herøya i Telemark. Kilder: Yara, SNL om Yara, SNL om gjøsel, Wikipedia, per 26.07.22

Dyr gjødsel kan føre til mindre mat: – Utfordrer selvforsyningen

Bønder bruker gjerne 50–60 tonn gjødsel i året.

Nå kan det koste bøndene en halv million kroner i året å gjødsle jordet.

I mars kostet ett kilo ca. 10 kroner. Det var nesten det dobbelte av det gjødsla kostet i september, ifølge Bondebladet.

Hvis prisene fortsetter å stige, kan det gå utover norsk matsikkerhet.

Det mener Eli Berge Ness, fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Eli Berge Ness er fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun sier bøndene vil gjødsle mindre fordi den er så dyr. Det fører til mindre mat. Foto: Nora May Engeseth

– Det er paradoksalt at Yara skal sørge for matsikkerhet, men samtidig har priser som fører til mindre matproduksjon i Norge.

Hun mener at hvis Regjeringen vil følge opp egen politikk om at Norge må produsere mer mat, må mer gjøres. For eksempel kompensere enda mer av kostnadene, sier hun og legger til:

– Vi kan ikke produsere med tap.

Krigen i Ukraina har utfordret matsikkerheten i hele verden. Heldigvis undertegnet nylig Ukraina og Russland en avtale om eksport av korn. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Må importere fra et verdensmarked som skulle hatt maten selv

Både Småbrukarlagaet og Bondelaget er enige i at det var et godt jordbruksoppgjør som skal kompensere for nettopp det store økonomiske gapet.

Men bøndene får pengene først i september. Det er en delbetaling på ca. 40.000 kroner (varierer fra bonde til bonde).

Resten av pengene kommer ikke før i februar.

– Hvordan tror dere det blir for norske bønder hvis gjødselprisen fortsetter å stige før de får utbetalt pengene?

– Da kjøper bøndene mindre gjødsel, eller så venter de og håper at prisene vil synke. Mange bønder har sagt til oss at de ikke har hatt råd til å kjøpe like mye gjødsel som tidligere.

Det sier nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Egil Christopher Hoen, nestleder i Norges Bondelag, sier de følger situasjonen og jobber med å få på plass flere tiltak som skal hjelpe bonden økonomisk. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Hva skjer da?

– Da blir det mindre mat. Og vi må importere mat fra et verdensmarked som absolutt skulle hatt denne maten selv, sier Hoen.

Han mener man bør stille spørsmål om ikke Yara burde tatt et større ansvar for global matsikkerhet og moderert prisene sine.

Dobbel gjødselpris, men fire ganger så dyr gass

Selv om prisen på gjødsla har doblet seg, har gassprisene firedoblet seg på ett år.

Som igjen resulterer i dyrere gjødsel verden over.

– Er det ingen muligheter for å moderere norske priser?

– Yara er et globalt selskap og prissettingen vil alltid være bestemt av det internasjonale prisbildet. I øyeblikket befinner vi oss i en markedssituasjon med begrenset tilbud og stor etterspørsel, og dette presser prisene oppover.

Det skriver kommunikasjonsdirektør i Yara, Kristin Nordal.

– Mener Yara at dere tar nok ansvar for at norsk selvforsyning er tilstrekkelig?

– Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at det dyrkes nok mat til verden. De senere årene har norske gras og kornavlinger økt betydelig, og Yara har bidratt til dette.

Et annet poeng som Nordal har trukket frem i en tidligere sak, er at det er nødvendig med så høye priser for å sikre stabil drift i usikre tider.

Les hele svaret til Yara her Foto: Pressefoto Ekspandér faktaboks Sjef for ekstern kommunikasjon i Yara International ASA, Kristin Nordal, skriver følgende i en e-post til NRK: – Hvis gassituasjonen i Europa forverrer seg, er det stor risiko for nitrogenmangel og videre prisøkning. (Nitrogen er det viktigste næringstoffet i gjødsel.) På grunn av de høye gassprisene og lavere salg i Europa har Yara har nå midlertidig stanset produksjon ved flere av fabrikkene i Europa. De to fabrikken i Norge er ikke blant de som er nedstengt. – Er det ingen muligheter for at norske priser moderes? – Yara er et globalt selskap. Ca. 1,5 prosent av omsetningen kommer fra Yara Norge. Yaras prissetting vil derfor alltid være bestemt av det internasjonale prisbildet. I øyeblikket befinner vi oss i en markedssituasjon med begrenset tilbud og stor etterspørsel. Dette presser prisene oppover. Mange land har store utfordringer med å produsere nok mat. Yara har derfor bidratt med 500 millioner kroner i gratis gjødsel til land i fattigere deler av verden de siste to årene. Akkurat nå sender vi skipslaster med gratis gjødsel til Ghana. Tidligere i år hjalp vi Bhutan på samme måte. Vi har stor forståelse for at det er krevende også for den norske bonden. Samtidig er norske bønder i god dialog med staten, og Norge står på mange måter i en særstilling hvor bøndene i år har fått et solid jordbruksoppgjør. – Mener Yara at dere tar nok ansvar for at norsk selvforsyning er tilstrekkelig? – Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at det dyrkes nok mat til verden. Det viktigste vi kan gjøre er å bruke vårt globale system til produsere gjødsel for å sikre at bonden kan fortsette arbeidet med å dyrke nok mat. Det at vi har norsk gjødselproduksjon og et aktivt norsk landbruk er viktig for norsk selvforsyning. I Norge har Yara to anlegg, ett i Glomfjord og ett i Porsgrunn, og dette sikrer at norske bønder skal få tilgang på mineralgjødsel. De senere årene har norske gress- og kornavlinger økt betydelig, og Yara har bidratt til dette gjennom å støtte bransjeprosjekter som Økt norsk kornproduksjon og Grovfôr2020. I disse dager satser vi på et nytt prosjekt «Økt norsk selvforsyning gjennom bedre grovfôrproduksjon og smart fôring». Målet er å optimalisere bruken av norsk fôrkorn i kombinasjon med bedre grovfôr. Slike bransjeprosjekter er et viktig grep for å hjelpe norske bønder til å styrke egen drift samt øke norsk selvforsyning, basert på norske fôrressurser. Sendt 25.07.22.

Landbruksministeren: – Kan møtes på ny

Landbruks- og matminister Sandra Borch skriver til NRK at Regjeringen ønsker å drive en politikk som skal bidra til mer matproduksjon.

Og at jordbruksoppgjøret skal være tilstrekkelig for bøndene, i tillegg til andre tiltak.

– Avtalen gir trygghet for at norske bønder får dekket den ekstraordinære kostnadsveksten og får betydelig løftede inntektsmuligheter allerede fra inneværende år.

Hun påpeker samtidig at kostnadsutviklingen både da avtalen ble satt, og nå, er uforutsigbar.

– Regjeringen og bondeorganisasjonene ble derfor enige om at det på det daværende tidspunkt var usikkert hvordan gjødselprisene ville utvikle seg. Og at partene kan møtes til høsten for en ny vurdering.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Nylig kunngjorde de at de vil at 90 prosent av matkornandelen er norsk innen 2030. I dag er tallet 50 prosent. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Les hele svaret til landbruksministeren her Ekspandér faktaboks – Norsk landbruk har vært inne i en periode med økte kostnader som har utfordret produksjonsevnen i jordbruket, og dette var bakteppet for årets jordbruksoppgjør. – I år inngikk regjeringen en jordbruksavtale med tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Samtlige jordbruksproduksjoner får med denne avtalen betydelig økte inntektsmuligheter og tetting av inntektsgapet starter allerede i 2022. – Årets avtale legger til rette for en nivåheving i inntektsmulighetene i 2022, og en kompensasjon for kostnadsvekst på 2,4 milliarder kroner. I tillegg kommer en ytterligere nivåheving i inntektsmulighetene i 2023, ut over inntektsveksten for andre grupper. – Avtalen gir trygghet for at norske bønder får dekket den ekstraordinære kostnadsveksten og får betydelig løftede inntektsmuligheter allerede fra inneværende år. Til sammen utgjør nivåhevingen i inntektsmulighetene om lag 40 000 kroner per årsverk. – Samtidig er kostnadsutviklingen uforutsigbar, og situasjonen i det internasjonale markedet gjør at tallgrunnlaget for avtalen er usikkert. Det framgår av protokollen fra jordbruksforhandlingene at nitratprisene i det norske markedet ble redusert med rundt 30 prosent fra mai. – Gjødselprisene vil trolig være klart lavere når gjødselsalget for produksjonssesongen 2023 starter, enn det som lå til grunn for krav og tilbud og den inngåtte avtalen. Regjeringen og bondeorganisasjonene ble derfor enige om at det på det daværende tidspunkt var usikkert hvordan gjødselprisene ville utvikle seg, og at partene kan møtes til høsten for en ny vurdering. – Krigen i Ukraina har minnet oss på hvor viktig matvareberedskap er. Et lønnsomt, norsk landbruk er et fundament for nasjonal matvareberedskap. Fra regjeringens side er vi tydelig på at vi ønsker å drive en politikk som skal bidra til mer norsk matproduksjon og økt sjølforsyningsgrad. – Regjeringa har lagt til rette for norsk landbruks- og matproduksjon gjennom: tilleggsforhandlinger i oktober, ekstramidler til investeringer i landbruket, strømstøtte til jordbruk og veksthus og, nå i mai, et historisk høyt jordbruksoppgjør. Det er viktig å skape så trygge rammer for norsk matproduksjon som mulig, selv i en turbulent tid. Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en e-post til NRK, 26.07.22

