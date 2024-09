Mener strekning på E6 treneres

NHO Nordland er sterk kritiske til og bekymret over at det ikke snarlig blir gjort noe med strekninga mellom Sørelva og Borkamo på E6 i Øvre Saltdal.

Utbedringen av denne E6-strekninga har trenert langt ut i tid og nå kan prosjektet bli ytterligere 10–12 år forsinket, da det viktige veiprosjektet nylig ble nedprioritert i nasjonal transportplan, mener NHO Nordland. De kaller situasjonen uholdbar og sier det er behov for handling nå. .

– Brutte løfter og falske håp bare gjentar seg. Det er dramatisk for næringslivet at en så kritisk strekning på E6 blir behandlet så stemoderlig, og det skjer gang på gang. Dette er en vei som binder sammen landsdelen og er avgjørende for transport av både folk og gods, sier regiondirektør i NHO Nordland, Hans Christian Hansson