Mener Stig Anders døde nesten to uker før han ble funnet

– Den siste sikre observasjonen som er gjort av avdøde var helgen 9. til 11. november. Politiet har derfor grunn til å tro at det var denne helgen Stig Anders Johansen døde, sier politiinspektør Per Erik Hagen i en pressemelding.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap i forbindelse med dødsfallet. Johansen ble funnet i den siktedes bolig 22. november, altså nesten to uker senere.

– Politiet avventer tilbakemelding fra obduksjonen før vi kan trekke en endelig konklusjon både på tidspunkt og dødsårsak, sier Hagen videre.

Fått hjelp av Kripos

Politiets etterforskning pågår fremdeles for fullt. Politiet er nå ferdig med kriminaltekniske undersøkelser på stedet hvor avdøde ble funnet.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå ut med informasjon om hvorvidt stedet hvor avdøde ble funnet også er åstedet for der drapet har skjedd.

– Har politiet en formening om hva som har skjedd?

– Vi har en formeninge om hva som har skjedd om og hendelsesforløpet, men det er for tidlig å gå ut med detaljer, sier Hagen.

Fem mann fra Kripos har undersøkt åstedet.

I tillegg til Kripos har lokalt politi fått ekstra ressurser fra Nordland politidistrikt. Politiet opplyser at siktede er villig til å forklare seg og forklarer seg greit, men vil ikke av etterforskningshensyn gå inn på hva siktede har forklart i avhør.

Hagen vil ikke gå inn på detaljer rundt drapshandlingen. Han sier at de to involverte er kjenninger av politiet fra tidligere, men ikke i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

– Begge var involvert i rus

NRK har snakket med en person som kjente til begge de involverte. Han bekrefter at begge har vært involvert i rus, men at de to skal ha kommet seg på rett kjøl den siste tiden.

– Siktede har hatt en bra jobb de siste årene, og det har ikke vært noe styr på lengre tid, så vidt jeg vet, sier vedkommende til NRK.

– Men det har tidligere vært mye alkohol, og ettersom jeg forstår, også tyngre stoffer etter hvert.

Politiet har tidligere bekreftet at siktede og avdøde kjente hverandre.