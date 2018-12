Mener Stig Anders ble kvalt til døde

Johansen ble funnet død 22. november i Sortland, i boligen til mannen i 30-årene som er siktet for drapet.

Den drapssiktede sortlandsmannen har erkjent i avhør straffskyld for å ha forvoldt kameratens død i sin egen bolig. Han har erkjent at han under et basketak, og ved manglende tilkallelse av hjelp, forvoldte kameratens død. Deretter skal han ha plassert liket på verandaen.

– Sammenfaller med siktedes forklaring

Nå viser den foreløpige obduksjonsrapporten at Stig Anders Johansen døde av kvelning.

– Det er ikke gjort funn under obduksjonen som tyder på noen annen dødsårsak. Dette er sammenfallende med den taktiske etterforskningen, deriblant siktedes forklaring, sier politiadvokat Rita Hermansen Dahl til NRK.

Politiadvokat Rita Hermansen Dahl. Foto: John-Inge Johansen / NRK

Obduksjonen har ikke gitt et nøyaktig dødstidspunkt, men det er etter den sakkyndige undersøkelsen, sammenstilt med øvrig etterforskning, fastsatt til 9. november. Det er i så fall 13 dager før politiet fant Johansen på verandaen.

Vil forlenge varetekt

Den siktede mannen sitter varetektsfengslet frem til 21. desember, men påtalemyndigheten vil begjære varetektsfengslingen forlenget.

– Saken er bortimot ferdig etterforsket og vil oversendes til statsadvokaten med innstilling innen kort tid, sier Dahl til NRK.

NRK har tidligere snakket med en person som kjente til begge de involverte. Han bekrefter at begge har vært involvert i rus, men at de to skal ha kommet seg på rett kjøl den siste tiden.

– Siktede har hatt en bra jobb de siste årene, og det har ikke vært noe styr på lengre tid, så vidt jeg vet, sier vedkommende til NRK.

– Men det har tidligere vært mye alkohol, og ettersom jeg forstår, også tyngre stoffer etter hvert.

Politiet har tidligere bekreftet at siktede og avdøde kjente hverandre.

– Så langt viser etterforskningen at fornærmede og siktede skal ha vært omgangsvenner og at de skal ha tilbrakt tid sammen før denne hendelsen, sier Dahl.