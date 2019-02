Mener regjeringen bryter egen erklæring etter rekordstor tildeling av oljetillatelser

Spørsmålene var som følger:

Hvorfor tildeles disse utvinningstillatelsene i områder som miljø- og haveksperter regner som særlig sårbare?

Er det gjort analyser som tilsier at en slik tildeling er trygg, med tanke på de eventuelle konsekvensene av et oljeutslipp?

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF sier at regjeringen kan bryte med egen regjeringserklæring når de legger oljeutvinning ved siden av Mørebankene. Hva er deres synspunkt på dette?

Hvilke selskaper er det som har fått disse utvinningstillatelsene?

Svar fra Freiberg:

– Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt streng regulering. Det gjør at havmiljøet ikke skades av oppstrømsaktiviteten og at sannsynligheten for større akuttutslipp er svært lav. Tildelinger av nye utvinningstillatelser skjer i tråd med de avveininger Stortinget har gjort for å sikre at det skapes store verdier fra våre rike naturressurser samtidig som miljøhensyn blir ivaretatt. Slik var det under de rødgrønne, slik er det i dag.»

– I henhold til Granavolden-plattformen vil regjeringen videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder for å gi næringen tilgang på nye letearealer. Dette er viktig for å nå hovedmålet i petroleumspolitikken som er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Et bredt flertall i Stortinget sluttet opp under regjeringens politikk senest sommeren 2018. Tildelingen i TFO 2018 er i tråd med plattformen, det tildeles ikke nye tillatelser på Mørefeltene. Solhjell burde vite forskjellen på preposisjonene «på» og «ved». Det er bra at man er opptatt av miljø, det er vi alle. Men i motsetning til Solhjell er vi ikke imot petroleumsaktivitet. Vi er for en forsvarlig petroleumspolitikk og miljøpolitikk.