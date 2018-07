Mener politikerne kan ha brutt loven ved å godta oppdrett i verdensarvområdet

1. Fylkesrådet har vurdert søknaden fra Marine Harvest Norway AS om tillatelse til ny lokalitet Rørskjæran i Vega kommune. Fylkesrådet viser til at området som Marine Harvest Norway AS søker akvakulturlokalitet i har status som verdensarvområde. Fylkesrådet har vektlagt intensjonsavtalen, ulike foreliggende rapporter, fraråding fra Fylkesmannen, råd fra UNESCO sine rådgivende organer og andre merknader i saken.

2. Søknaden fra Marine Harvest Norway AS gis en midlertidig tillatelse til lokalitetsklarering for en begrenset biomasse på 3120 tonn i 5 år etter akvakulturloven. Fylkesrådet har særlig vektlagt intensjonsavtalen som legger til grunn at akvakultur kan tillates i verdensarvområdet. Tiden som har medgått i søknadsprosessen, søkers behov for arealet, samt tiltakets reversible karakter er også elementer vektlagt i vurderingene. Med reversibel mens at kulturlandskapets visuelle karakter vil bli tilbakeført ved en eventuell utfasing av lokaliteten. Tillatelsen gjøres midlertidig i påvente av at det skal utarbeides en mer konkret tålegrense for akvakulturvirksomhet i Vega verdensarvområde. Dersom tiltaket ønskes videreført etter 5 år, må det sendes ny søknad. Det vil da bli gjort nye vurderinger av tiltakets forenelighet med verdensarvverdiene.

3. Fylkesrådet vil følge opp overfor nasjonalt nivå for å få raske overordnede avklaringer, med tanke på fremtidig forvaltning av verdensarvområdet. Dette anses som svært viktig. Fylkesrådet vil også følge opp slik at det snarlig startes et arbeid med den strategiske planen som ble bestilt fra UNESCO i 2002. Denne planen må utarbeides som et fremtidig bidrag til kommuneplanen for øyområdet og må blant annet omhandle grensen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til havbruket.

Bodø den 28.6.2018

Ingelin Noresjø

fylkesråd for næring