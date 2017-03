Mener Norge bør sponse utdanning til unge asylsøkere: – Vi bør gi dem noe på veien

Stadig flere unge asylsøkere får i dag midlertidig opphold, noe som innebærer at de må ut av landet når de fyller 18 år. Lærerne Vågan integrerings- og opplæringssenter i Lofoten mener norsk grunnskole kan gi ungdommen større sjanse til å klare seg når de sendes tilbake til hjemlandet.

– Norge bør kunne gi disse unge menneskene noe på veien videre. Situasjonen vi opplever i dag er frustrerende. Noen dager greier de å jobbe i klasserommet, mens andre dager er hodet helt borte. Da hadde vært fint om de kunne fått ro til å konsentrere seg om skolearbeidet og til slutt få et vitnemål, mener lærer Else Bakkehaug.

Hun og kollegene tar nå til orde for at disse elevene må få fullført norsk grunnskole før de sendes tilbake.

Lærer Else Bakkehaug sier elevene hennes lever med stor usikkerhet om framtida. Foto: kari skeie

– Vi har et grunnskoletilbud som går over tre år, men mange asylsøkere har nå blitt sendt tilbake etter at de er ferdig med halvannet år på grunnskolen, sier lærer Are Øverseth Blomfeldt.

Får midlertidig opphold

Tall fra UDI viser at stadig flere enslige mindreårige asylsøkere får midlertidig opphold. I årets to første måneder var tallet 169. I hele fjor 244. De aller fleste er gutter fra Afghanistan.

– Flere går bare og venter på å fylle 18. Da får de beskjed om å forlate Norge. De er veldig deppa om dagen, sier lærer Else Bakkehaug.

20 av de 40 unge asylsøkerne ved mottaket i Vestvågøy i Lofoten har reist fra Norge.

Venstre: – Et godt forslag

Forslaget fra lærerne får støtte fra stortingsrepresentant Iselin Nybø (V) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Les også: Barnelege vil sende unge asylsøkere tilbake

– Utdanning er kjempeviktig, enten de skal være i Norge eller de skal tilbake til hjemlandet sitt. Det er tungtveiende grunner til at de bør få fullføre utdanningen sin, mener hun.

Innvandringspolitisk talsmann, Mazyar Keshvari i Frp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men hos regjeringspartiet Frp blir ikke ideen fra lærerne i Lofoten tatt godt imot.

– De som er her midlertidig har ikke behov og grunnlag for å være i Norge i utgangspunktet. Den eneste grunnen til at de er her midlertidig er fordi det er usikkerhet rundt omsorgssituasjonen deres når de er barn i opprinnelseslandet. Det å da skulle ta en hel masse ekstra hensyn til folk som i utgangspunktet ikke skulle vært her, blir helt feil, mener innvandringspolitisk talsmann, Mazyar Keshvari i Frp.

Ifølge Keshvari havner halvparten av enslige mindreårige som kommer til Europa i Norge og Sverige.

– Da kan ikke vi tilby utdanning, helse og en hel masse andre tilbud for denne gruppa.

Men lærerne i Lofoten er ikke i tvil. Norsk grunnskole på tre år vil hjelpe elevene til å klare seg bedre når de sendes ut.

– Kunnskap gir makt, og kan kanskje være veien til fred, sier lærer Else Bakkehaug.