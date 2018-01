Mener nordlendingene må slutte å drømme om oljeeventyr

– Det at olje og gass ikke er en del av det grønne skiftet, er tull, sier Kjell Giæver.

Han er direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, og han mener at norsk olje og gass vil være viktig i det såkalte grønne skiftet, og med tanke på fornybar energi.

Kjell Giæver forteller at Nordland er en av de største regionene i Europa, knyttet til fornybar produksjon. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Det beste eksempelet er Storbritannia. Det er det landet i Europa som har kuttet desidert mest i klimautslippene sine de siste årene. Det er én årsak til det, og det er nedgang i kullproduksjon og en oppgang i gassproduksjon.

Giæver forteller videre at Storbritannia i løpet av 2016 og 2017, har redusert utslippene sine med 25 millioner tonn karbon. Han mener Norge har en stor del av æren.

– 50 prosent av all gass i Storbritannia kommer fra Norge, og en god del av denne gassen er fra Nordland, forteller Giæver.

Analytiker for bærekraft i finanskonsernet Nordea, Thina Saltvedt, mener på sin side at folk må slutte å drømme om at oljeindustrien skal gi store inntekter til fylket i tiden fremover.

– Vi burde tenke på hvilke industrier og energiformer verden trenger fremover, den trenger mer grønn energi, bærekraftig mat, og med de naturresursene som Nordland har så bør man heller fokusere på det, enn å klamre seg til tanken om at oljemarkedet skal gå opp igjen, sier Saltvedt.

– Norge kan bli verdensledende

Saltvedt peker på at Nordland har tilgang til mye grønn energi, ettersom den lange kystlinjen gir fylket store mengder med vannkraft.

– Hydrogenproduksjon er noe som kan være et veldig godt alternativ til skip, lastebiler og busser. Norge har muligheten til å bli verdensledende på grønn skipsfart.

– Verden begynner å legge om til mer klimavennlige energikilder. Det går mye fortere enn det vi kanskje hadde trodd for 4–5 år siden, vi har også signert Parisavtalen, og den må vi følge.

Stor konferanse

I dag starter nordlandskonferansen Indeks Nordland i Bodø, hvor næringslivsfolk fra fylket samles.

Thina Saltvedt mener Nordland bør satse på "grønn vekst". Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkeskommunen ønsker på konferansen å rette søkelyset på de mange ressursene Nordland rår over, men som i for liten grad har blitt videreforedlet og skapt verdier på.

En av dem som skal holde foredrag i dag er Thina Saltvedt. Hun ber deltagerne på konferansen om å tenke nytt.

Hun vil snakke om hvilke muligheter Nordland har som fylke i det grønne skiftet, og mener Nordland har alle forutsetninger til å lykkes.

– Først og fremst har fylket en lang kystlinje, og det drives med fiske, fiskeoppdrett og havbruk.