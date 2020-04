Mener nordlendingene har vært for «flinke»: – De står uten beskyttelse når smitten kommer tilbake

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Så langt har bare en prosent av Norges befolkning har vært smittet av koronavirus, og tirsdag meldte Folkehelseinstituttet om at koronaepidemien er under kontroll og på retur.

Med totalt 110 registrerte smittede er Nordland fortsatt det fylket som totalt sett har færrest tilfeller i hele landet.

Nå har det gått sju dager uten nye registrerte smittetilfeller i Nordland.

Fremdeles er halvparten av de 41 kommunene uten smitte.

De lave tallene gir ikke nødvendigvis noen grunn til å juble.

– En kontrollert åpning av samfunnet vil gi svar på om vi vil takle covid-19-epidemien, sier fylkeslege Morten Juul Sundnes. Foto: Mads Jensaas

– Det er ikke et mål i seg i selv å unngå smitte i Nordland. Vi regner med at alle kommuner må gjennom en fase med smitte, sier fylkeslege Morten Juul Sundnes i Nordland.

Han sier de svært lave smittetallene i Nordland gjør det vanskelig å anslå når smitten vil være på topp i fylket.

– Vi forventer å få mer smitte enn det vi hatt til nå. Men ut fra de lave tallene er det vanskelig å si noe om smittetoppen.

Kommuneoverlege: – Smittetopp i april 2021

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i nordlandskommunen Vågan tro på smittetopp til neste år. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i nordlandskommunen Vågan sier at dersom smittetallene holder seg på samme lave nivå i Nordland fram til nå, må vi vente lenge.

– I dag er reproduksjonstallet i Nordland på 0,67. Fortsetter det vil smittetoppen komme i april neste år. Denne smitten forsvinner ikke, den vil være i befolkningen i mange år framover.

Epidemiolog: – Ris til egen bak

Professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund går ut i VG i dag og advarer mot den norske strategien om nedlukking av samfunnet.

Han er kritisk til hvordan kommunene i Nordland har håndtert koronasituasjonen.

– Nordland er nesten på nullpunktet. Hvis det kommer er som å starte på nytt. Men vi har jo lært mye underveis. Vi vet at unge ikke blir hardt rammet og at helse vesenet er beredt, sier epidemiolog Eiliv Lund. . Foto: Elisabeth Øvreberg / UiT

– At man har vært så «flinke» i Nordland gjør at befolkningen står helt uten beskyttelse når epidemien kommer tilbake. Hvis de hadde latt livet gå i kommunene ville en del av befolkningen vært smittet, men samtidig ville man vært bedre rustet i neste fase.

Det avgjørende er å beskytte de eldre og teste de som jobber i eldreomsorgen.

– Risikoen ellers i befolkningen er ganske liten. Det er ingen grunn til at skolene i kommuner uten smitte skal holde stengt.

Lund mener situasjonen slik den håndteres i dag er ris til egen bak.

– Landet vårt tåler ikke dette økonomisk. På et eller annet tidspunkt må smitten slippes løs blant befolkningen som er under 70 år.

Tror barneåpning vil gi svar

GRADVIS ÅPNING AV SAMFUNNET: Mandag åpnet barnehagene, og til uka blir det liv i småskolen. I tillegg kan blant annet frisører og fysioterapeuter åpne dørene. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Den gradvise og kontrollerte åpningen av samfunnet – som åpningen av barnehagene – vil gi noen svar om hvor vi er på vei, tror fylkeslege Sundnes.

– Et av de grepene som sentrale myndigheter nå har tatt er gjenåpning av barnehagene med gode smittevernrutiner på plass. Det kan tenkes at det vil føre til mer smitte i befolkningen. Skjer det, vil vi få et tydeligere bilde, som vil gjøre det mulig å anslå når vi kan forvente smittetoppen, sier fylkeslegen.

Neste uke åpner småskolen. I tillegg kan blant annet frisører og fysioterapeuter åpne dørene. Fylkeslegen tror at lempingen vil medføre at smittetallet øker.

– Men fasiten får vi først om noen uker, konstaterer fylkeslegen.

Siden det tar tid fra man blir smittet til man blir man syk så vil vi alltid måtte evaluere tiltakene på etterskudd og det er også grunnen til at disse tiltakene gjøres gradvis. Hvis smitteutbredelsen blir stor kan det bli nødvendig med strengere tiltak igjen, legger han til.

– Folk er rastløse

Rødøy kommune på Helgelandskysten har så langt ikke hatt noen koronatilfeller. Foto: Peter Fagerwing / Torghatten Nord

Etter påske har folk blitt mer sosiale. Det er meldingene fra kjøpesentre og butikker, ifølge kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan.

– Det kan tyde på at folk har gått litt lei av alle restriksjonene. Folk blir mer rastløse, og dropper å følge rådene fra myndighetene.

Dermed kan vi være på vei inn i en mer sårbar fase.

– Det skal ikke mer til enn at reproduksjonstallet øker til 1,5 – det vil si at hver smittede person smitter 1,5 personer til, før man i løpet av noen uker får en situasjon hvor helsevesenet ikke vil klare å ta toppen.

Lenger sør i Nordland er kommuneoverlege Frode Berg i Rana også bekymret.

– Dersom smittetilfellene vil ta seg opp igjen, vil ikke vi ha de samme nasjonale tiltakene til å beskytte oss, som Østlandet hadde da de begynte å få mange bekreftede tilfeller. Det er en risiko for at Helgeland og Rana får en raskere utvikling fra fase 1 til fase 3 når smitten først kommer, sier Berg til NRK.

De lave tallene gjør at Norge bygger opp lavere immunitet enn for eksempel Sverige. Det bekymrer ikke fylkeslege Morten Juul Sundnes.

– Per nå er det ingen som vet sikkert når vi blir immune. Bare i Nordland har vi kommuner som er i ulike faser.

Årsaken er at vi ikke har hatt denne sykdommen lenger enn vi har.

På sikt kan den ende opp som en sesongpreget sykdom – som et forkjølelses- eller influensavirus.

– Men vi vet for lite om dette nå. Det er en sykdom som vi nærmest lærer noe nytt om for hver dag som går. Det gjør også at de råd og anbefalinger som blir gitt endrer seg. Det må vi være forberedt på også i tiden som kommer.

– Målet nå er å hindre smitte personer i risikogrupper, og styre slik at vi andre blir smittet, men bare i et antall som er innenfor det som helsetjenesten klarer å håndtere, sier Sundnes.