Går ut mot leger etter liste over strengere korona-tiltak: – De driver skremselspropaganda

I forrige uke publiserte flere leger og professorer et opprop i VG der de ba om strengere tiltak for å slå ned koronasmitten i Norge.

Blant disse var lege Mads Gilbert i Tromsø.

For å slå viruset ned, mener legene det er nødvendig at det i en periode framover innføres strengere tiltak enn de som er annonsert.

De strenge forslagene vekker sterke reaksjoner.

– De går altfor langt. Her tar dessverre Mads Gilbert og de andre legene feil, sier lege Margit Steinholt til NRK.

– Det siste vi trenger nå

Steinholt er overlege og gynekolog ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, og tidligere leder i Nordland legeforening.

– Det siste vi trenger nå er å gjøre befolkninga mer redd enn nødvendig og å gjøre dem mer forvirret enn nødvendig.

– Det er under 10.000 koronasmittede i Norge, og 14 innlagte pasienter. Likevel driver disse legene skremselspropaganda som ikke har bakgrunn i verken virkelighet eller vitenskap, sier Steinholt.

– Ingen effekt

Blant punktene på lista er påbud om bruk av munnbind for alle over 10 år på offentlig kommunikasjon og på arrangementer innendørs med mer enn 20 personer.

– Det betyr munnbind på stort sett alle skoleunger fra 4. klasse og opp, uten at det har noen effekt, mener hun.

Her er tiltakene legene etterlyser: Ekspandér faktaboks Her er lista over strenge tiltak legene mener vil ha en reduserende effekt på smitteutbredelsen: Grenseverdien for «rødt» bør settes mye lavere enn 20, som det er nå. Finland har en grense på 10. Holdenutvalget skriver at grensen bør være «om lag» den i Norge. Det tilsier 3 per 100 000 de siste to uker, slik nivået var før sommeren.

Påbud om bruk av munnbind for alle over 10 år på offentlig kommunikasjon og på arrangementer innendørs med mer enn 20 personer.

Anbefaling om bruk av munnbind i butikker, kjøpesentre og andre steder hvor det i praksis har vist seg vanskelig å overholde avstandsreglene.

Påbud om bruk av kirurgisk munnbind for alle som har kontakt med pasienter og brukere i helsevesen og eldreomsorg.

Avlysing av alle større (over 20) sosiale arrangementer i forbindelse med oppstart av skoler, høyskoler og universiteter. Begrensing av fysisk undervisning for studenter, der det er mulig.

Karanteneplikt for alle som jobber i helsevesenet eller eldreomsorgen og som kommer fra utlandet (også grønt område).

Etablering av teststasjoner med obligatorisk testing av alle som kommer fra utlandet.

– Det må være lenge siden disse legene selv hadde barn. Et barn som skal gå med munnbind i flere timer på skolen vil hemme barnet noe voldsomt. Både kommunikasjon og ved gjennomføring av praktiske gjøremål, sier Steinholt.

Ifølge henne er det flere leger med henne som mener dette har gått for langt.

– Jeg tror ikke de gjør dette for å være slemme, kanskje de bare er litt engstelige. Kanskje er det lenge siden de har vært ute i klinikken. Det er jo ganske høyt aldersgjennomsnitt på denne gjengen, spør Steinholt seg.

Mener det var viktig å dra til

Gilbert selv ønsker ikke å kommentere saken og viser til Steinar Westin som også står bak innlegget.

Westin er professor i sosialmedisin ved NTNU og sier til NRK at tiltakene i kronikken er prinsipielle.

– Når man skal skrive en kronikk som prøver å lage en stor oppsummering av alle tiltak som kan være aktuelle, må man være prinsipiell. Da har man ikke tid til å nyansere de enkelte rådene, understreker han.

Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved NTNU og er en av de ti personene bak kronikken som ble publisert i VG. Foto: NRK

Westin understreker at han tidligere har påpekt at det ikke er noen grunn til å bruke munnbind i koronafrie kommuner.

– Dette er jo mye mer en tanke på om man skulle få mye bredere smittespredning enn det vi hittil har. Men vi syntes det var viktig å dra til med de tiltakene vi faktisk vet virker. Så får man heller nyansere hvor det er aktuelt å bruke dem eller ikke, sier Westin.

– Det lyser rødt

At de driver skremselspropaganda, slik Steinholt hevder, er han ikke enig i.

– Når vi ser denne oppblomstringen som vi så etter 15. juli med alle de nye kommunene som fikk massevis av smitte, Indre Østfold og til og med Oslo fikk et smitteomfang som indikerte rød sone, syntes vi det var grunn til å rope varsko. «Det lyser rødt», som vi sa.

– Da var det all grunn til å dra i bremsen. Nå ser det jo ut til at myndighetene har gjort riktige og fornuftige tiltak, så jeg har vært med på å backe opp det som har skjedd nå etterpå også.

Tror på lavere karanteneterskel

Av tiltakene han heller vil trekke frem som kan gjøres nå, er det å drive mer aktiv karantenering av dem som kommer fra «gule» land.

Siden regjeringen ikke lenger opererer med «grønne» land, betyr det i praksis at Westin vil ha karantene for reisende fra alle land.

– Det er jo importsmitte fra disse reisende som driver smitten i Norge nå. De har heller ikke noen krav om karantene på seg når de kommer tilbake. Det at vi stadig importerer smitte utenfra blir et kontinuerlig påfyll som jeg vet at også FHI er bekymret for.

Solberg: Urimelig

Torsdag sa statsminister Erna Solberg (H) følgende om hvorfor regjeringen ikke innfører karantene for alle som kommer til Norge fra utlandet:

– Det er grenser for hvor mye frihet du kan ta fra folk. Om det ikke er grunnlag på grunn av smittesituasjonen i andre land, er det å sette folk i karantene når de kommer tilbake veldig urimelig.