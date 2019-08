Mener folk i Nord-Norge er fattige – vil gi folk penger for å bo i nord

Folk i nord er for fattige og trenger tykkere lommebøker.

Det var noe av budskapet til sjeføkonom Jan Ludvik Andreassen i Eika-gruppen, da han gjestet Dagsnytt 18 torsdag.

– Folk [i nord] har generelt lite penger og for dårlig råd, sa han blant annet.

Bakgrunnen er diskusjonen rundt sentralisering.

Antall nordmenn i Norge har økt i første halvår, men likevel gikk folketallet ned i nesten halvparten av landets kommuner. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen fordeler seg på fem fylker, hvor alle de tre nordligste fylkene er representert.

Han mener at nordlendingene rett og slett trenger økonomiske tiltak for å bli værende.

– Det haster å finne en løsning. I år kommer Nord-Norge til å miste en halv prosent av befolkningen sin. Og det er ikke hvem som helst som flytter. Det er de unge og dynamiske som flytter, sier Andreassen til NRK.

Foreslår flere tiltak

Så hva skal vi gjøre for å hindre fraflytting og sikre tilflytting i Nord-Norge?

Andreassen foreslår i en kommentar i Nationen en rekke tiltak:

Flyttetilskudd . Altså betale folk sørfra for å flytte nordover.

. Altså betale folk sørfra for å flytte nordover. Minstefradrag på to-tre hundre tusen til de som bor og arbeider i Nord-Norge.

på to-tre hundre tusen til de som bor og arbeider i Nord-Norge. Fjerne alt av eiendomsskatter og bompenger som Andreassen skriver «vitterlig er skatter på det å bo og arbeide i nord».

som Andreassen skriver «vitterlig er skatter på det å bo og arbeide i nord». Gratis ferje, busser og hurtigbåter i deler av døgnet med lite kø.

Det er nemlig ingen vits å ha bompenger i distriktene hvor folk knapt kjører på veiene, argumenterer sjeføkonomen.

Det er god samfunnsøkonomi at ikke alt sentraliseres, mener Jan Ludvik Andreassen i Eika-gruppen. Foto: EIKA

– Det er også en urett at små, fattige kommuner i Norge har høy eiendomsskatt. Mens rike kommuner som Asker og Bærum ikke har det. Vi straffer folk i distriktene unødig og subsidierer de rike i byene.

Løsningen er noen effektive tiltak som snur den negative utviklingen, mener Andreassen. Det vil koste noen skarve milliarder, men vil ikke skape mye inflasjon i en landsdel preget av «fallende boligpriser og tunge tak».

– Dette er på moten internasjonalt. I Italia kan folk kjøpe hus for en euro mot at de pusser opp for 10.000 euro. I USA har man opprettet lukrative flyttetilskudd eller tilskudd for å etablere bedrifter.

– Det som gjør at de unge flytter fra distriktene er at de mister troen på at det er ei fremtid der. De ser at Distrikts-Norge forsømmes av politikerne.

Men noen rikinger unntatt, er folk i nord relativt fattige. Jan Ludvig Andreassen / I kommentar i Nationen

Kostbart

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad fra Frp var også med i Dagsnytt 18.

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad fra Frp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NPK

Han har ikke noe videre tro på at tiltakene.

– Dette er kostbare tiltak, potensielt mange milliarder. Noen må betale for det. Jeg tror ikke trønderne, som jeg kjenner veldig godt, vil betale høyere skatt for at nordlendingene skal få lavere skatt.

Han peker videre på at dette ikke er helt upløyd mark.

– Andreassen lanserer dette som nye tiltak. Men allerede i dag får befolkningen i Finnmark og Nord-Troms 15.000 i fradrag.

– Helt uenig

Ett år i Finnmark avkorter studielånet med ti prosent. Det er ingen moms på strøm i Nord-Norge, og heller ingen arbeidsgiveravgift i Finnmark eller Nord-Troms.

– Tross tiltakene ser vi befolkningsnedgang. Jeg tror derfor ikke løsningen er å kline til med mer penger over statsbudsjettet som treffer skjevt.

– Jeg har tro på to ting: Arbeidsplasser og velferdstjenester. Og staten skal selvfølgelig bidra til å legge til rette for mer næringsliv i nord.

Heller ikke Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøgskolen i Bodø, er overbevist over tiltakene som foreslås av Andreassen.

– Jeg er helt uenig. Bare gjennom økt internasjonal handel og økt tilgang til gode jobber kan man snu trenden i Nord-Norge.

– Men han har rett på at Nord-Norge kan ha skattefradrag på grunn av klima, skriver Bullvåg i en SMS til NRK.