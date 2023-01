Til sommeren skal Singapore arrangere verdens første Olympiske E-sport uke.

Det er også snakk om å inkludere e-sport i OL i Paris i 2024.

Men før e-sporten kan bli en fullverdig del av den organiserte idretten må flere endringer til, mener sosiolog ved Nord universitet, Anne Tjønndal.

Hun stiller blant annet spørsmål til doping i e-sporten.

– Det må på dagsorden i de ulike miljøene, spillene og innen forskningen, sier hun.

Frem til nå har temaet nærmest vært ikke-eksisterende i norsk og skandinavisk sammenheng.

Foto: John Trygve Tollefsen / AYF

Aldri sett på det som et problem

Eirik Holdal fra Meløy arrangerte i 2022 for første gang the Arctic Gaming Experience.

Der kjempet verdenseliten om flere hundre tusen kroner i e-sportens Formel 1 – nemlig spillet Trackmania.

– Jeg har aldri tenkt tanken på å ha dopingtester på mine arrangement, sier han.

Holdal har aldri hørt om misbruk av legemidler for å fremme prestasjon i gaming.

Han har faktisk aldri tenkt over at det kunne vært et problem.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Trackmania er fortsatt et ganske lite spill. Kanskje er det ikke store nok økonomiske gevinster ved å jukse.

Holdal tror spillere kan se en større verdi i å ta snarveier når det er snakk om millionsummer.

– Da blir det vel mer likt som i organisert idrett, sier han.

Tjønndal mener Holdals holdning til doping i e-sporten er et klart bilde på problemstillingen.

Om det i det hele tatt er et utbredt problem blant norske e-sportsspillere, kan ingen svare på – og det er nettopp det som er problemet, mener Tjønndal.

En av årsakene til at det har vært mindre fokus på doping i e-sporten er fordi det er noe helt annet enn doping i den organiserte idretten, ifølge Tjønndal

– I e-sporten handler prestasjon i større grad om konsentrasjon og oppfattelsesevne.

De prestasjonsfremmende midlene som brukes i e-sporten er for eksempel legemidler som også brukes i behandling av ADHD.

– Disse medikamentene er mye mer utbredt og det er lettere å få tak i, enn for eksempel steroider som brukes i mange tradisjonelle idretter.

Doping i e-sporten er kjente mønster men et nytt felt, mener forskeren.

– Ingen snakker om det fordi alle gjør det

– Det meste av forskning innenfor dette feltet er gjort i USA, forteller Tjønndal

– Det er en internasjonal oppfatning om at det er vanlig å ta medikamenter som brukes i behandling for ADHD.

Det har nemlig vært noen internasjonale dopingskandaler innen e-sporten tidligere.

– Ingen snakker om det fordi alle gjør det, sa tidligere Call og Duty spiller, Adam «KILLA» Sloss, til The Washington Post i 2020.

Ifølge Sloss er doping et stort problem i e-sporten. Han sier det ble for vanskelig å holde tritt med bruken, og det var en av grunnene til at han la opp gamingkarrieren.

– I Norge har ikke dette vært et tema, så vi vet ikke om det er utbredt i her, sier Tjønndal.

– Er det et ønske om et strengere dopingregelverk?

– Det opplever jeg som litt fragmentert i e-sporten. E-sporten er veldig mangfoldig, det er mange ulike organisasjoner og spill. Jeg vil ikke si at det er noe enhetlig enighet på feltet.

Om e-sporten skal inn i den organiserte idretten må de forholde seg til WADA og de strenge reglene man har i organisert idrett, sier hun.

– Et klart fortrinn

Morten Finckenhagen er overlege ved Statens legemiddelverk, og er som idrettslege også godkjent dopingkontrollør.

På spørsmål om diverse sentralstimulerende medikamenter kan fremme prestasjoner i e-sport er svaret krystallklart:

– I stor grad, vil jeg si.

– Du får en våkenhet og en utholdenhet og en evne til å fokusere over lengre tid, som gir deg en klart fortrinn i en konkurranse.

Morten Finckenhagen, overlege ved enhet for riktig bruk av legemidler, Statens legemiddelverk. Foto: Jøte Toftaker

Såkalte sentralstimulerende midler er udiskutabelt prestasjonsfremmende, sier Finckenhagen. Nesten uansett hva man måtte drive med.

– Jeg ville ikke vært i tvil et sekund om at doping har en innvirkning i e-sport også. Du kan ikke bli bedre enn du er, men du kan med prestasjonsfremmende stoffer ta ut ditt ytterste potensial.

– Fokusert oppmerksomhet kan også gjøre at stresset om å prestere blir undertrykket. Dermed kan du komme ordentlig inn i flytsonen.

Ifølge Finckenhagen er det lage lister med bivirkninger ved slike stoffer - både –å lang og kort sikt.

– Eksempelvis ved ADHD-medisinen Ritalin kan man få blant annet søvnforstyrrelser, hjertebank, psykiske plager og nedsatt appetitt, sier han

– Vi skal ikke være naive

– Vi er opptatte av å ha en seriøs e-sport bransje i Norge. Derfor ønsker vi også bevissthet og kunnskap om doping i e-sporten.

Det sier president i Norges e-sportsforbund, Himanshu Gulati.

– Vi ønsker å løpte denne problemstillingen i de internasjonale e-e-sportsforumene som vi er en del av, sier president i Norges e-sportsforbund, Himanshu Gulati. Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

Ifølge han er ikke de kjent med doping som et problem i Norge, men legger ikke skjul på at den kan forekomme.

– Vi er ikke kjent med at dette er et stort problem i Norge, men selvfølgelig er det lett å skjule den type aktiviteter når mye av e-sporten skjer hjemmefra, sier Gulati og legger til:

– De fleste idretter har dessverre hatt uheldige eksempler på dopingskandaler. Vi skal ikke være naive og tenke at dette ikke finnes i e-sporten.

Om nødvendig mener han at man også stramme til regelverket, men i første omgang trenger vi mer kunnskap om hvor stort problem dette er.

Han ønsker all forskning og økt kunnskap, samt samarbeid med Antidoping Norge velkommen.

– Vi tar vår sport på alvor og ønsker et godt antidopingarbeid.