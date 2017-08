Mener Andøya flystasjon bør bevares

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum står fast ved at kampen om Andøya flystasjon ikke er tapt. Flertallet på Stortinget bestemte i fjor at flystasjonen skal legges ned, da forsvarets langtidsplan ble vedtatt. SP-lederen mener det er mulig å reversere beslutningen. Det var under dagens «Politisk Kvarter» på NRK P2 at Slagsvold Vedum ble spurt om Andøya.