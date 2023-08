– Det er meget graverende at slik informasjon får ligge ute før noen tar grep. Det må ha skjedd en alvorlig glipp, sier Kai Nymo.

I juni publiserte Meløy kommune to åpne dokumenter i postlisten sin som inneholdt sensitiv helseopplysninger om barn, som hadde ufullstendig vaksinasjonsstatus.

Dokumentet som ble sendt fra Folkehelseinstituttet innholdet også personnummer, fullt navn og postnummer.

I det andre dokumentet ble personopplysninger tilhørende Kai Nymo publisert.

Nymo er kommunestyrerepresentant for Høyre i Meløy kommune, men uttaler seg i denne saken som privatperson.

Ikke kjent med hendelsen

Kommunalsjef av stab og støtte i Meløy kommune, Connie Slettan Olsen forteller at kommunen ikke var kjent med hendelsen før NRK tok kontakt på fredag i forrige uke.

– Det er bare å beklage. Det er utrolig kjedelig når slikt skjer. Det skal ikke skje, men menneskelig svikt kan man nesten ikke gardere seg imot. Vi skal rydde opp så godt vi kan, sier Olsen.

Kommunalsjefen forteller at dokumentsenteret graderte dokumentene med en gang. På fredag startet kommunen arbeidet med å ta kontakt med alle som er berørt av situasjonen.

– Alle som er berørt av dette blir oppringt fra dokumentsenteret vårt og blir gjort oppmerksom på hva som har skjedd.

– Gjør meg skikkelig skremt

Kommunen startet arbeidet med å kontakte de involverte på fredag. Kai Nymo var enda ikke kjent med hendelse da NRK tok kontakt mandag kveld.

– Jeg er veldig, veldig skuffet over at de ikke – fra fredag til mandag – kunne vært ansvarlig og informert meg.

Nymo mener det er graverende at person- og helseopplysninger har kommet på avveier.

– Det gjør meg skikkelig skremt over at den type informasjon kan ligge ute offentlig i dag.

– Det gjør meg veldig skuffet at ikke noen har hatt mot til å ringe og si ifra om at dette har skjedd. Det er så lett å bare ringe, sier Nymo. Foto: Kasper Holgersen

– Jeg vil vurdere rettslige skritt mot Meløy kommune og konferere med advokat for å høre hva dette er for noe.

Nymo mener kommunen bør skjerpe sine rutiner så dette ikke skjer igjen.

– Jeg forventer at kommunen finner ut av hva som har skjedd og at de går gjennom rutinene sine, som gjør at det for fremtiden kan være sikkert å kommunisere med Meløy kommune.

Menneskelig svikt

Connie Slettan Olsen i Meløy kommune forteller at det har skjedd en menneskelig svikt. Hva som konkret har skjedd er derimot for tidlig å si noe om.

– Vi vil gå gjennom rutinene for å finne ut av hva som har skjedd.

– Det er alltid alvorlig når dokumenter som skal være gradert ikke blir gradert.

Olsen sier at det alltid er to saksbehandlere som går gjennom postlistene før de blir publisert på kommunens hjemmeside.

– Brevene som kommer inn og går ut, blir ikke publisert samme dagen. Det er alltid forsinkelser på noen dager for at det skal være kvalitetssikret.

Olsen opplyser om at hendelsen blir meldt inn til Datatilsynet som et avvik.

Datatilsynet: – Skjer ganske ofte

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, skriver i en e-post til NRK at saken vil få tildelt en saksbehandler som vil gjøre de nødvendige undersøkelsene og vurderinger.

Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel

– Resultatet av disse undersøkelsene vil være avgjørende for utfallet av saken. Dette tar noe tid. Vi vil se nærmere på hva som har skjedd, hvorfor det skjedde og hva slags personopplysninger det er snakk om.

Videre vil Datatilsynet se på hvilke tiltak som skal settes inn og hvordan berørte følges opp. Deretter skal det gjøres en samlet vurdering av alvorlighetsgraden.

– Vi ser generelt alvorlig på at sensitive personopplysninger blir publisert åpent på en kommunes hjemmesider. Det skjer dessverre ganske ofte, og ofte skyldes dette menneskelig svikt, skriver Dahl.

Datatilsynet er opptatt av at kommuner må ha gode tekniske og organisatoriske rutiner for at slike hendelser, som i Meløy kommune, ikke skjer.

– Barn er en sårbar gruppe, og vi er særlig opptatt av at personopplysninger til våre unge passes spesielt godt på.