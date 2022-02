Historisk tilbakebetaling til melkebøndene: John-Erik får 200.000 kroner

Tine meierienes om lag 9000 melkebønder venter nå ei historisk utbetaling på til sammen 1.4 milliarder kroner. Pengene hentes fra årets overskudd, men også fra fond.

Melkebonde og styreleder i Tine, Marit Haugen kaller utbetalinga «nødvendige kroner til rett tid».

Etterbetalingen er på 98 øre per liter melk levert.

Kjærkommet bidrag

– Alle kostnader har skutt i været det siste året, så dette er et kjærkomment bidrag akkurat nå.

Det forteller melkeprodusent og bonde, John-Erik Skjellnes Johansen.

Han er gårdbruker på Løkta på Helgeland. Han står midt i en utbygging av gården, for å møte nye krav.

– Jeg har fått doblet gjødselkostnadene, fra 100.000 til 200.000. I tillegg har vi hatt dyr strøm, og jeg står midt i et byggeprosjekt hvor materialet har vært to og tredoblet i pris. Så for min del er dette kjærkomne penger.

Johansen vil få ei etterbetaling fra Tine på ca. 200.000 kroner, ifølge han selv.

Les også: Åkeren har gitt jordbær i 80 år, men ikke nå lenger: – Det er helt dødt

Historisk utbetaling

– Dette den høyeste etterbetalingen i TINEs historie, heter det i en pressemelding fra meieriet.

Størstedelen av potten går til bønder i Trøndelag, hvor utbetalingen totalt ligger på 331.000.000 kroner.

I Nordland er snittet på utbetalingen 212.000 koner.

Tine eies i samvirke av nesten 9000 norske melkebønder over hele landet. Valget om å øke etterbetalinga fra 2021 med over 300 millioner kroner gjøres for å bidra til den pressede økonomiske situasjonen.

– Nødvendige kroner til rett tid som viser styrken i samvirket og samtidig mulig grunnet fornuftig og solid økonomisk styring over mange år, konstaterer melkebonde og styreleder i TINE Marit Haugen.

Fremtida er fortsatt mørk

Skjellnes Johansen, som selv sitter i styret i Norges Bondelag, frykter likevel for fremtida i norsk landbruk.

Trond Bjørkås er leder i Nordland Bondelag. Han forteller at flere bønder ikke har økonomi til å kjøpe gjødsel. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jeg vil veldig gjerne ha mest mulig penger for å lage verdens beste melk. Men det er tøffe tider i norsk landbruk. Det er mange som teller på knappene nå, om at de skal slutte som bønder og legge ned drifta, og det er alvorlig, sier han, og får støtte fra lederen i Nordland bondelag, Trond Bjørkås.

– Den kostnadsveksten bøndene har hatt, er mange ganger høyere enn det Tine nå utbetaler. Det er enorme kostnader, sier Bjørkås og fortsetter:

– Jeg tror aldri det har vært så prekært som det er i landbruksnæringa nå. 30 prosent har ikke penger til å kjøpe gjødsel, sier han.

Les også: Nord-Norge gror igjen: – Kunne vært fôr til fortvilte bønder