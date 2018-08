Melkebonde isolert av flom: – Trist å måtte tømme ut 3.000 liter melk

Når veien til Johansens gård i Bordvedaven innerst i Langvassgrenda i Rana oversvømmes kommer ikke melkebilen seg fram til gården. Da har ikke bonden noe annet valg enn å tømme ut all melka.

– Melka holder seg ikke lengere enn tre dager i tanken på grunn av bakterier, så da må jeg bare tømme ut alt, vaske tanken og begynne på nytt, sier han.

Denne helga kom det et kraftig uvær over Nordland, og Johansen estimerte en vannstand på 1,3 meter over veien søndag ettermiddag.

Denne veien må melkebilen kjøre på for å komme frem til gården. Mandags morgen lot ikke det seg gjøre. Foto: Tor Ivan Johansen

Ikke første gangen

Sålangt er det andre gangen veien er ukjørbar på grunn av flom i år, og hver gang må Johansen tømme ut melka. Det var avisa Rana Blad som først omtalte saken.

– Jeg bruker cirka ett tonn kraftfôr hver dag, og det ligger mye arbeid bak melka. Da er det veldig vemodig å bare måtte tømme den ut, sier han til NRK.

Bare i dag ble det tømt ut melk for nesten 25.000 kroner, og Johansen forteller at da veien var stengt tidligere i år ble det tømt ut melk for cirka 100.000 kroner.

– Det er vemodig å tømme ut så mye melk, når det ligger arbeid bak det, sier melkebonde Johansen. Foto: Privat

– Vi som produserer melka får automatisk pengetapet dekket av Tine når det er flom på en kommunal vei, så må de igjen søke erstatning av kommunen, sier han.

Nå mener han det er på tide at veien blir fikset en gang for alle.

– Skal det gjøres noen tiltak her, så er nok det en ganske stor jobb. Jeg har tatt det opp med kommunen flere ganger, men det ser ikke ut til at det skjer noe. Nå vil nok Tine også presse litt på nå, for det går tapt mye penger.

Gunnar Brattli i Rana kommune sier til Rana Blad at veiproblemene i innerst i Langvassgrenda er et kjent problem.

– Vi startet en jobb for noen år tilbake, men gjorde oss ikke ferdige da budsjettet ble tomt. Nå ser vi igjen på hva som kan gjøres og vi tenker at en heving av veien er eneste mulighet, men det må penger til dette for at vi kan gjøre noe, sier Brattli til avisen.

