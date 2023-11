Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Natt til onsdag opplevde Nordland et jordskjelv med styrke 4, noe som er relativt sterkt for Norge.

Innbyggere i området, inkludert ordfører Sigurd Stormo, rapporterte om kraftige rystelser og buldring.

Seismolog Tormod Kverna bekreftet at skjelvet hadde styrke 4, men sier at det måtte undersøkes nærmere.

Kverna forklarte at slike skjelv er sjeldne i Norge, men at det er kjent seismisk aktivitet i Meløy-området hvor skjelvet ble lokalisert.

Politiet i Nordland mottok flere telefoner fra folk som merket jordskjelvet, men det er ikke meldt om skader.

Det europeiske jordskjelvsenteret EMSC bekreftet også at det hadde vært et skjelv i området. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Skjelvet skjedde klokken 02.50 ifølge Norsars oversikt.

Arne Lilleseter bor i Glomfjord og kjente skjelvet godt forteller han NRK.

– Jeg satt ved datamaskinen og det begynte å buldre og riste kraftig. Så kraftig at skjermen faktisk rista. Det varte mellom et halvt og et minutt.

– Ble du redd?

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde og når det begynte å bli skikkelig kraftig så var jeg litt nervøs og lurte på hva det var som skjedde, men så tenkte jeg at det måtte være et jordskjelv.

I Meløy kommune våknet ordfører Sigurd Stormo (Ap) av at hele huset ristet.

– Vi våknet av ei veldig kraftig risting i huset. Klokka nærmet seg 03. Det var av det kraftige slaget vil jeg si, sier han til NRK.

Ordfører i Meløy kommune, Sigurd Stormo (Ap) våknet i natt av at hele huset ristet. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Han sier det har vært jordskjelvaktivitet i dette området så lenge han kan huske. Likevel var nattens drønn heftig, sier ordføreren.

– Det er lenge siden jeg har kjent at det har vært så kraftig som det var nå. Det ristet godt og knaket i huset. Kraftigere enn jeg har kjent på lenge.

Seismolog: – Skjer hvert 10–15 år i Norge

Tormod Kverna er seismolog i Norsar på Kjeller, og ble oppringt på jordskjelvtelefonen i natt.

– Folk ringte fra ulike steder i Nordland som hadde kjent rystelser og lurte på hva det var.

De anslår foreløpig at skjelvet hadde styrke 4.

– Men det må vi se nærmere på når vi får mer data. Automatiske jordskjelvrapporteringer internasjonalt melder om styrke på 4,6, men det er kanskje litt sterkt. Disse automatiske rapporteringene er ofte litt høye.

Tormod Kverner er seismolog i Norsar Foto: NRK

Han sier likevel at et skjelv på styrke 4 er relativt sterkt her til lands.

– Det skjer rundt 10–15 år, så det er relativt sjeldent. På Stord var det et skjelv på rundt 4,5 i styrke for 20–30 år siden.

Siden 1980 er det registrert fem jordskjelv i dette området med styrke over 3.5, hvorav dagens skjelv er det sterkeste, opplyser Norsar.

Norsars målestasjoner fanget opp skjelvet klokken ulike steder i landet natt til onsdag. Foto: Norsar

Han sier et skjelv på styrke fire vil oppleves skremmende for de som ikke har opplevd det før.

– Man vi høre smell, kjenne sterke rystelser og kanskje føle på redsel. Det er for mange en uvant opplevelse og ukjent. Det var folk som var engstelige da de ringte i natt.

Ifølge Kverna er det kjent at det er seismisk aktivitet Meløy-området, hvor skjelvet er lokalisert til.

Området i og rundt Meløy kommune er kjent for å ha mange jordskjelv. Dette kartet fra Norsar viser hvor det tidligere har blitt registrert skjelv. Den røde stjernen viser skjelvet natt til onsdag. Foto: Norsar

– Det har forbindelse med landheving etter istiden som fortsatt pågår i dette området. I tillegg til trykk fra midthavsryggen i Nordsjøen. I statistikken har Meløy høy seismisitet i forhold til andre steder i Norge.

– Men selv om det er relativt sjeldent i Norge, er det andre steder i verden nesten dagligdags, avslutter Kverner.

Politiet fikk flere telefoner

Operasjonsleder Yngvar Fredriksen hos politiet i Nordland forteller til NRK at de har fått flere telefoner fra folk som merket jordskjelvet.

Også på politihuset i Bodø kunne de merke skjelvet.

– Like før klokka tre begynte det å vibrere i pultene som vi sitter ved, og lurte på hva det var. Vi trodde først det var ventilasjonsanlegget, men så begynte telefonen å ringe, sier Fredriksen til NRK.

Politiet i Nordland opplyser onsdags morgen at det ikke er kommet meldinger om at skjelvet har forårsaket skader.

Også det europeiske jordskjelvsenteret EMSC bekrefter at det gikk et skjelv i området klokka 02.50.