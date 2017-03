Melding om brann

Brønnøy brann- og redningstjeneste har rykket ut på melding om brann i bygning i Dyrnes, Velfjord. Jon Harald Løkås ved 110-sentralen opplyser at det drives slukking på et bolighus. Ingen personer har kommet til skade, forteller Løkås. To personer befant seg på adressen.