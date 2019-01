Meld deg på NRKs nyhetsbrev for Nord-Norge: – Et unikt tilbud

Nyhetsbrevet fra NRK Nordland, Troms og Finnmark blir et nytt tilbud som dekker et nordnorsk felles perspektiv, et nyhetsbrev der du enkelt kan oppdatere deg på nyheter fra regionen.

– Så langt jeg kjenner til, blir det det eneste stedet der du kan få en slik samlet oversikt av nordnorske nyheter en gang i uka, forklarer regiondirektør Tone Kunst.

Meld deg på nyhetsbrevet her: https://www.nrk.no/1.14203462.

Nyhetsbrevet blir sendt ut på e-post klokken 08:15 hver lørdag morgen.

Hvorfor bør du abonnere på nyhetsbrevet?

Nyhetsbrevet sørger først og fremst for at du får med deg de viktigste sakene fra Nord-Norge. Samtidig vil det være et fullverdig lesetilbud, der du både får dybde, innsikt og gode historier.

– Det er de færreste av oss som er innom veldig mange forskjellige nyhetssteder på nett hver dag. Mange får nyhetene stykkevis og delt på sosiale medier og mange bruker bare ett nettsted for å følge med. Nyhetsbrevet kan være en hjelp til å sikre at du ikke går glipp av saker fra nord som interesserer deg, forteller hun.

Nyhetsbrevet er enkelt å melde seg på, men du kan også sende en e-post til nord@nrk.no for å få en forklaring på hvordan du går fram.

De viktigste nyhetene som har gått hver uke, blir presentert på en ryddig måte i din e-postkasse. Her er et eksempel fra nyhetsbrevet som ble sendt ut 5. januar. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Hvordan fungerer nyhetsbrevet?

Du melder deg på ved å legge inn din e-postadresse på denne siden. Du kan endre mening når som helst ved å trykke «meld deg av listen» i bunnen av alle eposter du får fra oss.

– I NRK er vi opptatt av personvern og derfor kan du være sikker på at e-postadressen din kun brukes til dette nyhetsbrevet. Ingen andre får tilgang på e-postadressen din. Det skal være enkelt på melde seg på og enkelt å melde seg av, forklarer digitalutviklingsleder, Knut Sætre.

Han har jobbet med utformingen av nyhetsbrevet, og er svært entusiastisk for den tilbakevendte nyhetsbrev-trenden.

Knut Sætre har jobbet tett med de nordnorske nyhetsbrevene. Foto: Thomas Sørensen / NRK

– E-post har vært en effektiv måte å kommunisere på i 40 år – og er det fortsatt. Men i mange år slet vi med e-postkasser overfylt av tvilsom reklame og annet søppel.

Han mener teknologien i dag er kommet så langt at det er lettere å skille kvalitet fra uønsket innhold. NRK er derfor ikke de eneste som satser på dette nå.

– Både i Norge og resten av verden er det stadig flere mediehus som bruker nyhetsbrev som en av flere måter å distribuere innhold på. Og vi ser at publikum liker det, forklarer han avslutningsvis.