Meiner Nordland må samarbeide betre med den frivillige innsatsen

Kommunane i Nordland må samarbeide betre med den frivillige innsatsen. Det skriv Frivillighet Norge i ei pressemelding formidla av NTB.

Berre 5 av 41 kommunar i Nordland har ein etablert politikk for frivillig innsats.

– Det kan bli eit problem når det no kjem store flyktningstraumar frå Ukraina, seier Frivillighet Norge.

Dei har utvikla eit kart som viser kva kommunar som har ein etablert politikk for frivillig innsats. Nordland er ganske raudt, fordi få av kommunane har ein etablert politikk.

– Gode, etablerte samarbeid er viktigare enn nokosinne, meiner Frivillighet Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre talte nyleg til organisasjonane på Frivillighet Norge sitt årsmøte.

– Utan unntak seier kommunane til meg at den frivillige innsatsen er avgjerande for at dei lukkast.

Han var krystallklar på at det er den frivillige innsatsen som best kan inkludere flyktningar i fritidsaktivitetar:

– Heile utfordringa med integrering ligg i å bli henta og invitert med folk til sjakk, fotball og foreiningsliv. Den jobben kan ikkje det offentlege eller ein privat marknad bestille og fikse, sa Støre.

Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgivar i Frivillighet Norge, seier det aldri er for seint å formalisere samarbeidet med den frivillige innsatsen:

– Kommunane må ta ansvar for å kartlegge den frivillige innsatsen, formidle oversikt over denne og legge til rette for deltaking, ikkje minst for nye innbyggarar, seier Lindstad.