Meiner LO manipulerer veljarane: – På grensa til juks

Det er valkamp som nærmar seg slutten, og debattane spissar seg til.

Nyleg tok Høgre-veteran Margunn Ebbesen, som har to periodar bak seg på Stortinget, LO sin valtest.

Ho reagerer på at spørsmåla i testen er så generelle kven som helst kunne ha svart ja, uavhengig kva side dei høyrer heime politisk.

Sjølv var Høgre-veteranen einig med LO i fire av seks spørsmål, og fekk beskjed om å stemme på venstresida.

– Det er nesten på grensa til juks, om eg kan gå så langt og seie det. Det er ein enkel retorikk dei tar i bruk for å sikre stemmer til arbeidarpartiet, seier Ebbesen.

VALTEST: Denne testen, ikkje ein valomat, vekker reaksjonar blant fleire i partiet Høgre. LO forstår ikkje kritikken.

Umogleg å bli anbefalt høgresida

På LO si nettside kan du svare på 6 spørsmål der dei tilrår folk å stemme på venstresida om du er einig med LO i 3 eller fleire av 6 spørsmål.

Slik er spørsmåla formulert Ekspander/minimer faktaboks 1) Skole, barnehager og eldreomsorg bør drives av kommuner og ideelle organisasjoner, ikke av private selskaper med profitt som mål. 2) Det bør ansettes flere i eldreomsorgen, og de ansatte må få tillit til å gjøre en god jobb. 3) Det bør bli billigere for barn å delta på fritidsaktiviteter. 4) Det bør bli flere hele og faste stillinger i kommunene. 5) Kommunene må ta mer ansvar for å sikre skikkelige arbeidsforhold i private virksomheter. 6) Kommunene bør sikre flere lærlingplasser.

Om du er einig i tre eller fleire av seks spørsmål blir du anbefalt å stemme til venstre. Dersom du er ueinig får du ei anbefaling om å vere nysgjerrig på kva LO står for.

Det er umogleg i testen å bli anbefalt å stemme til høgresida.

Det er dette som gjer at Ebbesen meiner LO driv villeiande marknadsføring.

UEINIG: Slik ser det ut når du ikkje er einig i eit spørsmål. Andre Nerheim i LO meiner det er heilt på sin plass med ein slik test i eit kommuneval der mykje står på spel.

LO: – På villspor

At det er umogleg å bli anbefalt høgresida på denne testen, bekreftar også Andre Nerheim, som er leiar for LO si avdeling for politikk og samfunnskontakt.

– Er det mogleg å få opp eit svar i det heile tatt om at ein kanskje høyrer til høgresida?

– Nei, du får opp svar om du er einig med venstresida.

Poenget, seier han, er om du er einig med LO eller ikkje.

– Eg tenker Ebbesen er på villspor. Vi har utarbeida desse spørsmåla grundig for å passe på at dei varetar den politikken som LO står for. Og vi seier også at dei som er einige i den politikken som LO står for, er einige med venstresida og ikkje Ebbesen sitt parti.

Andre Nerheim i LO deltok i går i Dagsnytt 18. Foto: Privat

Har fleire medlem som stemmer blått

LO møter også motstand hos Stortingsrepresentant for Høgre, Anna Molberg. Ho møtte Nerheim til debatt i Dagsnytt 18 torsdag kveld.

– Nei, det er ikkje overraskande at LO vil anbefale folk å stemme på parti på venstresida, men eg synest dei spørsmåla var litt vel generelle og veldig lett å vere einig i. Mange av desse sakene er også spørsmål som vi er heilt einige.

Sjølv om LO er kjent for å støtte venstresida sin politikk, er det 30 prosent som lener seg til høgresida.

Til dette svarte Nerheim:

– Nei, det er det ikkje, men det er nesten 70 prosent. Vi jobbar kvar dag for å vise konsekvensane av det å få mange Høgrestyrte kommunar etter valet, svarte Nerheim.

Nerheim understrekar at dei meiner dei har gjort det tydeleg at dette ikkje er ein faktisk parti-valomat, men ei oversikt over viktige saker for LO-medlem.

EINIG: Slik ser det ut når du er einig i eit spørsmål. Margunn Ebbesen meiner det tar seg dårleg ut at ho som høgreveljar veldig enkelt blir anbefalt å stemme venstresida.

Meiner Høgre har eit poeng

Johannes Bergh er forskar ved Institutt ved samfunnsforsking, og meiner Ebbesen og Molberg i Høgre har eit poeng.

– Ja, det kan verke som at Høgre har eit poeng. Så er det klart at LO kan drive valkamp på kreative måtar.

Ein kan altså ikkje forvente at LO sin valtest skal anbefale folk å stemme Høgre, sjølv om dei har fleire medlem som ikkje høyrer til venstresida. Men det er viktig at LO er tydelege på at testen er eit forsøk på påverknad, og ikkje eit forsøk på å gi objektive råd, ifølge Berh.

Johannes Bergh er forskingsleiar for politikk, demokrati og sivilsamfunn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Valomatar som media brukar har fått ei viktig rolle i valkampen og er stort sett gode og truverdige. Så det å forsøke å likne litt på det, kan vere problematisk.

Nerheim i LO legg ikkje skjul på at LO har interesse av at deira saker blir løfta inn i politikken lokalt.

– Viser det seg at du ikkje er einig med LO på seks saker, så står det vel det, og at her kan du lese meir om kva vi meiner, seier Nerheim.

– Då må vi ut å fortelje våre medlem konsekvensane av det dei ulike politiske partia har.