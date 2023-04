– Jeg blir like sulten om dagen er rød eller svart i kalenderen. Jeg må jo kunne stole på at folk kommer når de sier at de skal komme.

Det sier Iselin Mosevoll fra Saltdal.

I 18 år har hun hatt ME. Det gjør at hun trenger ekstra hjelp for å fungere i hverdagen. I 2021 fikk hun innvilget seks timer med kommunal personlig assistent (KPA) i uken.

– Jeg har en assistent. Det går mest i handling, matlaging og ordning av huset. Få livet til å gå rundt rett og slett.

Sammen med assistenten hadde Mosevoll lagt planer for når hun skulle få hjelp i påsken.

– Jeg har klarert dette med hjemmetjenesten tidligere og fått godkjenning, sier Mosevoll, og legger til at assistenten også har fått godkjenning fra sine ledere.

Men på tirsdag får Mosevoll imidlertid en kontrabeskjed:

Assistenten hadde da fått beskjed fra sin leder om at de ikke gir praktisk bistand på røde dager – noe som betyr at Mosevoll sin påske må planlegges på nytt.

Og alt som skulle ordnes – må gjøres på under 24 timer.

Hva er ME? Ekspandér faktaboks ME, Myalgic encephalomyelitis oversettes til «myalgisk encefalomyelitt» på norsk, men betegnelsen «myalgisk encefalopati» brukes også.

Det er manglende kunnskap om årsaksforholdene til ME. Det er også uenighet i fagmiljøene hvorvidt ME er en tilstand eller en sykdom. Helsedirektoratet behandler ME som en sykdom.

Kvinner rammes betydelig oftere av ME enn menn, men man vet ikke hvorfor kjønn påvirker sykdomsrisikoen.

Pasientene har ofte til felles at de har en langvarig, betydelig, og til tider invalidiserende utmattelse og karakteristiske tilleggssymptomer.

Kilde: Helsedirektoratet

– Jeg kommer til å være sengeliggende nå

Det å endre planer på så kort varsel er en stor påkjenning, ifølge Mosevoll.

Så mens resten av landet er oppe på fjellet, står på ski og spiser appelsin – ligger 36-åringen inne i et mørkt rom med tildekte vinduer:

– Det ble veldig mye styr for å klargjøre påska og jeg har svidd av veldig mye futt. Jeg kommer til å være sengeliggende nå.

Hun mener disse bestemmelsene ikke stemmer overens med det som står i hennes vedtak. NRK har sett vedtaket fra kommunen. Her står det ikke noe om restriksjoner om bistand på helligdager. Men kommunen opplyser på sine nettsider at praktisk bistand ikke utføres på røde dager.

Mosevoll er overbevist om at det er økonomiske årsaker til at hun ikke får tilbudet i påsken:

– Hun får ikke komme på jobb fordi kommunen ikke vil betale tillegg på røddager.

Iselin Mosevoll må ligge i et mørklagt rom i påsken. Det er fordi hun ikke får assistent, sier hun. Foto: Privat

– Kan føre til forverring i lang til fremover

– Det å skulle klare seg alene i påsken kan være en belastning som kan føre til forverring i lang tid fremover.

Det sier assisterende generalsekretær i ME foreningen, Trude Schei, og understreker at hun ikke kjenner saken til Mosevoll spesifikt.

Assisterende generalsekretær i ME foreningen, Trude Schei. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Mange ME-syke synes imidlertid det er vanskelig å tilpasse balansen mellom hvile og aktivitet på en måte som gjør at de ikke blir dårligere, forklarer Scheie, som mener det er fordi mange ikke får tilstrekkelig med hjelp.

– Er man syk så er man syk alle dager, også røde dager.

Hun sier ME-syke ofte blir veldig fort sliten og har lang restitusjonstid. Det å ha forutsigbarhet og god hjelp er derfor viktig for å slippe å ta skippertak.

– Hvis du bruker alle kreftene du har, vil tiden det tar å bygge de opp igjen være veldig lang. Selv om man kan si at en person kanskje kan klare å lage middag en dag, så kan det bety at de blir sengeliggende resten av uken.

– Du kan sammenligne det med å ha veldig dårlig batteri. Man må hele tiden porsjonere og legge inn pauser slik at man får ladet opp for å ha litt mer krefter å bruke senere.

– Vi burde kommunisert bedre

Av hensyn til taushetsplikt er svarene fra kommunen generelle, skriver kommunedirektør i Saltdal kommune, Stein Ole Rørvik, i en e-post til NRK.

Han opplyser at det ikke er avtalt arbeid på helligdager for personlig assistent og at praktisk bistand normalt sett ikke utføres på røde dager.

– Hvis tjenestemottakere opplever at innholdet i tjenestetilbudet er dårlig kommunisert fra kommunen i forkant av høytider eller gjennom vedtak så er det beklagelig, skriver han og fortsetter:

– Vi er glad for alle tilbakemeldinger som kan føre til forbedringer, derfor vil vi gjennomgå våre rutiner for vedtak, vurdere om det bør fremkomme klarere i vedtak at praktisk bistand ikke gis på helligdager.

I tillegg vil kommunen se på deres rutiner på kommunikasjon med tjenestemottakere i forkant av helligdager, opplyser kommunedirektøren.

Kommunedirektør i Saltdal kommune sier de skal gå gjennom rutiner etter kritikk fra Mosevoll. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Konkret i dette tilfellet ser vi at vi burde kommunisert bedre angående praktisk bistand i høytiden.

Til Mosevolls kritikk om at det handler om økonomi sier Rørvik at kommunen følger lov og avtaleverk knyttet til arbeid på helligdager.

Rørvik vil ikke kommentere om konkrete vedtak, men sier Saltdal kommune er ansvarlig for å gi forsvarlige helse og omsorgstjenester i henhold til vedtak som er gitt.

