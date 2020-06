Utfordringene står i kø for gigantutbyggingen av nye Evenes flystasjon, som om få år skal huse både norske jagerfly og de maritime overvåkningsflyene P-8.

Turbulenstrøbbel og sårbar natur rundt flyplassen gjør at prislappen for en ny hangar i området kan ende på 2,4 milliarder kroner.

I fjor høst la forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ned grunnsteinen for et av de nye byggene ved flystasjonen.

Samtidig startet jobben med å sette opp 12 kilometer med gjerder, bygging av vei og kabelgrøfter, samt skogrydding rundt Evenes flystasjon og lufthavnen. Forsvarsbygg ga kontrakten på 156 millioner kroner til en lokal entreprenør.

Forsvarsbygg skriver selv at arbeidet skal foregå i et sårbart naturområde, og at entreprenøren er gjort særskilt oppmerksom på at massene som graves opp skal gjenbrukes og at naturen skal ivaretas best mulig.

Anmeldt til politiet

Fylling ut i Svanevatnet. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Denne uka ble det kjent at heller ikke gjerdebyggingen har gått helt etter planen.

Da Fylkesmannen i Nordland dukket opp på tilsyn 10. juni, ble det avdekket flere grove brudd på vernebestemmelsene.

Gjerdene er satt opp uten nødvendig tillatelse. I tillegg er det fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og laget dype hjulspor og skader på myra i Nautå naturreservat – også det uten nødvendige tillatelser.

I tillegg lå det noe gjerdestreng og plastsøppel i reservatet. Det kan også se ut som at det er lagt dreneringsrør gjennom fyllingen og ned til vatnet.

Fylkesmannen i Nordland anser det arbeidet som er gjort som en grov overtredelse av Naturmangfoldlovens § 75, andre ledd, og har anmeldt Norges største offentlige eiendomsaktør anmeldt til politiet.

– Våre folk på miljøavdelinga karakteriserer det vi ser på bilder og video som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne, fylkesmann Tom Cato Karlsen til NRK.

Ifølge Fylkesmannen er våtmarksområdet vernet etter den strengeste verneformen i naturmangfoldloven.

– Rystet

Fylling ut i Svanevatnet, som ligger helt inntil flystasjonen. Ifølge fylkesmannen er dette området ekstra sårbart. Foto: Statskog fjelltjeneste

Miljøpartiet de Grønne er rystet over Forsvarsbyggs framferd i området.

– De har tatt seg til rette. Området har den sterkeste vernestatusen som finnes internasjonalt. Da er det rystende å oppleve at Forsvarsbygg fullstendig gir blaffen, sier Toine Sannes, som er styremedlem i Miljøpartiet de Grønne.

Nå mener partiet at arbeidet rundt flyplassen må stanses inntil man er helt sikre på at Forsvarsbygg opptrer på en måte som passer seg i et internasjonalt vernet våtmarksområde.

Forsvarsbygg har beklaget, og lover å rydde opp i naturreservatet. Det holder ikke, mener Toine Sannes i MDG.

– Dette er nærmest en vandalisering av et sårbart området. Jeg ikke vært kjent med Forsvarsbygg tidligere har opptrådt på en sånn måte som vi ser på disse bildene. Dette er alvorlig, mener Sannes.

Forsvarsbygg: – Har glippet

– Vi beklager sterkt at vi har trådt feil i denne saken. Dette skal ikke skje i et sånt område, sier prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Forsvarsbygg har beklaget det som har skjedd og lover å rydde opp. Arbeidet forbi Svanevatn er nå ferdig, ifølge prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.

– Det som gjenstår er planlagt rydding etter vinteren. På grunn av sen vår og bløtt område har vi ikke kommet til enda, og nå må vi vente med ryddingen til etter fuglehekkingen.

Prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg avviser at de har tatt lett på den omfattende jobben.

– Vi har jobbet grundig og hatt mange møter med Fylkesmannen underveis. Men vi har glippet. Vi oppfattet at det var avklart at vi skulle bygge slik som vi har gjort. Men så har det tydeligvis ikke vært det, sier Dobloug.

Også det gamle gjerdet sto innenfor Ramsar-området. For å spare grunnen og det sårbare myrområdet mest mulig, ble arbeidet utført på vinteren.

De store snømengdene i vinter har bydd på utfordringer for anleggsarbeiderne. Sen vår og høy vannstand har gjort at etterlatenskaper fra arbeidet har blitt liggende.

– Nå har fuglehekkingen begynt, så nå må vi vente. Når den er over skal vi rydde opp, og sikre at det ikke skjer noen avrenning ut i Svanevatnet.

– Vil være vaktbikkje

Nye Evenes flystasjon skal bli framskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly. Foto: Forsvarsbygg

Ifølge Toine Sannes har MDG fulgt utvidelsen av flyplassområdet tett i to år, og stilt flere kritiske spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Vi har ikke vært fornøyd med de svarene vi har fått. Men vi er lite politisk parti på Stortinget, og har få muligheter til å stoppe en utvikling. Det vi kan gjøre er å være ei vaktbikkje i et veldig sårbart område. Vi føler vi har gjort det vi har kunnet, til tross for at de har valgt å legge en militær flyplass så tett opp til et internasjonalt vernet våtmarksområde.