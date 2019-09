Trodde du Rødt og Fremskrittspartiet aldri kunne gå til valg sammen? Vel, det har skjedd i Rana.

Der gikk de til valg sammen med KrF, Senterpartiet og Venstre. Den såkalte «skoleopposisjonen» er nå ett mandat unna ordførerkjedet. Sp fikk 29,2 prosent i kommunevalget, og har derfor opposisjonens ordførerkandidat.

På den andre siden står Ap-ordfører Geir Waage sammen med Høyre og SV. «Skoleposisjonen» har stått i spissen for kommunens nye skolereform. Den har vært kontroversiell.

Da elevene kom til første skoledag på Rana ungdomsskole i august var den fortsatt en byggeplass. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

«Skoleopposisjonen» mener det var feil å samle bydelsskolene i den nyåpnede Rana ungdomsskole - landets største.

De mener det var et resultat av dårlig planlegging og mangel på økonomisk kontroll. Leder i Rana Frp, Allan Johansen, sier at en uryddig prosess har skapt motstand.

– Det var 100 høringer, og alle gikk mot strukturendringen man gikk inn for. Rana-samfunnet var imot det. Det var et fakkeltog på 4000 personer.

Skoleposisjonen og- opposisjonen er helt like etter valget på mandag. Blokkuavhengige MDG står alene på vippen.

Mandatfordeling, Rana «Skoleposisjonen» (Ap, H, SV) ledes av Ap-ordfører Geir Waage. «Skoleopposisjonen» (Frp, R, Sp, V) ledes av Sps Johan Petter Røssvoll. KrF, som var i opposisjonen, kom ikke inn i bystyret. PARTI ENDRING Skoleposisjonen 18 -9 } MDG 1 +1 } Skoleopposisjonen 18 +8 }

Nå går det en kule varmt i meningsfeltet til lokalavisen Rana Blad. Begge sider bruker kronikker til å påvirke MDG.

Her kan man lese overskrifter som advarer MDG mot å velge enten «hemmelighetskameratene»eller «ensakspartiene.» Forhandlingene pågår enda.

Frp: – Rødt er veldig ordentlige

Leder i Rana Frp, Allan Johansen, ser ingen problemer med å jobbe med Rødt.

– Det er én sak som har ført oss sammen, og det er skolestruktursaken. Utover det har vi ikke noen samarbeidsavtale.

– Vi har samarbeidet med Rødt i mange saker. De er veldig ordentlig å ha med å gjøre. Vi er uenig i masse, men enige om å være uenig.

Hvis Allan Johansen og Frp får flertall blir det Sp som får ordføreren i Ap-bastionen Rana. Foto: FrP

Han presiserer at Rana har formannskapsmodellen, og at partiene ikke behøver å enes om mer enn hvem som får ordføreren og andre posisjoner.

– Vi har bare sagt at vi samarbeider om én sak, og hvem som skal bli ordfører. Folk skjønner ikke at utover det er det ikke snakk om noen politisk plattform, men sak til sak.

Rødt gir Frp ros

Rødts førstekandidat Alf Helge Straumfors er positiv til det uortodokse samarbeidet.

– I utgangspunktet er ikke Frp og Rødt naturlige sengekamerater, men det er en spesiell situasjon her.

Han går så langt som å skryte av sin kollega fra høyresiden.

– Jeg må gi Frp litt ros. Hadde det ikke vært for at de snudde med et ekstraordinært årsmøte så ville ikke skoleopposisjonen vært stor nok.

Straumfors sier Johansen har vært en viktig stemme i debatten.

– Allan har hatt gode, verdibaserte argumenter. Ikke ører og kroner, men verdien av nærskoler.

Rødt og Frp er enige om å flytte elevene tilbake til bydelene. De vil at nye, store Yttern barneskole skal tas i bruk av ungdomsskoleelever. De vil også utrede en skole for 1. til 10. trinn på Gruben.

Usikkert hvor MDG lander

Nå er det altså MDG som bestemmer om det blir alvor av flørten mellom Rødt og Frp.

De to viktigste sakene i Rana har vært skolestrukturen og kampen rundt vindmølleparken på Sjonfjellet. MDG er enige med Sp om å holde fjellet fritt for vindmøller.

MDG har ikke tatt standpunkt i skolesaken, men i lokaledebatten var de kritiske til det de mente var en veldig rask prosess. Allikevel sier Johansen i Frp at MDG har vært nervøse for at opposisjonen skal gå for raskt fram.

For MDG kan det være enklere å få gjennomslag i samarbeidet med færrest partier. I motsetning til hos skoleopposisjonen har Geir Waage (Ap) handlingsrom til å inngå en samarbeidsavtale med de grønne.

MDG bestemmer

Førstekandidat for Rana MDG, Olav Nyjordet, er selvsagt fornøyd med å havne på vippen.

Olav Nyjordet sitter på nøkkelen i bystyret. Hans ene mandat vil bestemme hvem som får flertall. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– Vi hadde håpet å få inn to mandater, men å havne på vippen er et scenario vi har drømt om.

– Vi hadde planlagt for det. Vi har lagt planer for hvilke saker vi vil ha gjennomslag på, og tar ikke side før vi ser konturene av hvem som gir oss mest.

Han sier det blir viktig å få til et klimabudsjett med en framdriftsplan, men at de ikke vet hvordan forhandlingene blir.

– Vi er ferske. Ingen av oss har vært politikere før. Vi har forberedt oss veldig, men vi har ikke innsikt i hvordan denne dagen blir å se ut.

Johansen og Frp sier han vet hva MDG ønsker, og er villig til å gi dem mye.

– Vi må se det an, men jeg tror vi er villige til å gi dem en god del innrømmelser på klima og miljø for å få til skolesaken. Det er begrenset hvor mye kommunen kan gjøre på klima, men vi kan i hvert fall gi mye på miljø.