I 1997 ble Nautå naturreservat fredet.

Formålet var å ta vare på viktig våtmarksområde og livet i det.

Området beskrives som et svært viktig hekke- og trekkområde for våtmarksfugl. I tillegg til at det har et spesielt planteliv, står det i forskriften.

Like i nærheten ligger Evenes lufthavn. Fylkesmannen har tidligere pekt på at lufthavna representerer en stor utfordring for verneområdet.

Når Evenes nå også skal bli operativ kampbase, er flere bekymret for hvordan det skal gå med livet i det viktige naturreservatet.

På kort tid har Fylkesmannen to ganger anmeldt Forsvarsbygg til politiet for grove brudd på vernebestemmelsene. Nå krever MDG at regjeringen griper inn.

– Forsvarsbygg oppfører seg som elefanten i glasshuset. Men en elefant har i det minste ikke fått forklaring på hvordan man skal oppføre seg i et glasshus. Forsvarsbygg vet godt hvilke verdier som er i området, sier sentralstyremedlem Toine Sannes i MDG.

– Tar seg til rette

Det er Forsvarsbygg som har fått oppgaven med å sikre at alt er på plass innen 1. august 2022, når Evenes blir operativ kampbase.

Om to år skal Evenes huse både norske jagerfly og maritime P8-overvåkningsfly.

Toine C. Sannes er lite begeistret for måten Forsvarsbygg har gått fram på. Foto: Svea P. Sannes

Miljøvernere er bekymret. Sannes har mistet all tiltro til at Forsvarsbygg vil klare arbeidet uten å gjøre ubotelig skade på det sårbare dyrelivet.

– RAMSAR-konvensjonen er den sterkeste internasjonale vernebestemmelsen man kan gi. Det virker som de ikke er klar over dette, sier Sannes.

Sannes peker på at Forsvarsbygg er godt kjent med utfordringene som hennes eget parti har reist flere ganger om utbyggingen.

– Når de så går i gang, ser vi at de tar seg til rette, sier Sannes, og fortsetter:

– Og fremdeles er det ingen som vet hvordan man skal sikre at kjemikalier fra avising av militære fly og rullebane ikke skal havne i de sårbare våtmarkene som omslutter flystasjonen, hevder MDG-politikeren.

Ber Rotevatn komme på banen

Nå spiller hun ballen videre til Klima- og miljødepartementet. Med en klar utfordring til Sveinung Rotevatn (V).

– Hvis vi har en miljøvernminister som faktisk mener noe med sin tittel, må han ned fra gjerdet og svare på hvordan han skal sikre at RAMSAR-området ved Evenes skal behandles slik vi har forpliktet oss til.

Hun mener anmeldelsene vitner om en statlig aktør som turer frem.

– Hva burde ministeren ha gjort?

– Han burde helt fra første dag sikret og fulgt nøye med på at Forsvarsbygg holder seg strengt innenfor det som muligens er tillatt i dette område.

– Det er ingen ting betryggende ved de vi ser nå; at en statlig aktør tar seg til rette og raser rundt i et sårbart våtmarksområde.

Forsvarsbygg: – Vi tar miljøet på alvor

Olaf Dobloug er seksjonsleder i Forsvarsbygg. Han sier at de er klar over at de opererer i et svært sårbart område.

Han poengterer at de alltid tar miljøet på høyeste alvor. Og at de har laget en miljøplan både for hele flystasjonen og hvert enkeltprosjekt.

Nå har de laget en skånsom oppryddingsplan langs gjerdet som Fylkesmannen har godkjent.

– Vi tar miljøet på alvor. Vi har tung bemanning både på plan- og oppfølgingssiden for miljøet.

– Den andre anmeldelsen er jeg ikke kjent med. Vi diskuterer også en sak om vannutløp med fylkesmannen.

Når det gjelder Svanevatnet har de fulgt opp med egne miljørådgivere.

Svanevatnet har organismer som er svært følsomme for ytre påvirkning. Dette er årsaken til at Fylkesmannen ser alvorlig på at vann fra et dreneringsrør har rent ut i vannet. Foto: Fylkesmannen i Nordland

– Vi har dokumentasjon på at vi ikke har tilslammet Svanevatnet som er den virkelige juvelen her. Vi har gjort et godt grunnlagsarbeid, men jeg må bare bekrefte at vi er klare over anmeldelsen fra politiet som vi har uttalt oss til.

– Er kritikken et tegn på at man her burde ha gjort et grundigere forarbeid?

– Vi har ment at vi har gjort dette grundig og slik vi mente var riktig.

– Det er klart når det har blitt slike diskusjoner, må man innse at vi kanskje skulle hatt enda tettere kontakt med miljømyndighetene. Vi skulle veldig gjerne ha vært foruten disse sakene vi ser nå, så det er ting vi må se nærmere på.

Lager plan

Dobloug lover nå at de skal gjennomgå og se på om rutinene er gode nok.

– Vi har hatt omfattende dialog med Fylkesmannens folk hele tiden og har og avtalt å møtes igjen om ikke lenge. Vi har også laget mange tiltaksplaner som blant annet er godkjent etter mye kontakt med Miljødirektoratet.

Maren Hersleth Holsen er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: Snorre Tønset / Snorre Tønset

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) svarer på vegne av Klima- og miljødepartementet:

– I forbindelse med utbyggingen av Evenes lufthavn utarbeides det nå utkast til en statlig reguleringsplan for området. Jeg er opptatt av at denne planen får et godt resultat når det gjelder miljøverdiene rundt Evenes lufthavn.

– Sannes frykter det vil slippes store mengder kjemikalier ut i området rundt flystasjonen, når basen er i drift?

– Eventuelle utslipp fra flyplassen, må behandles etter forurensningsloven og vil kreve tillatelse fra Fylkesmannen, sier Hersleth Holsen.