Mattilsynet: – Også fisk i norske butikker kan være tilsatt vann og fosfat

– Norge er tilsluttet det samme regelverket som EU. Dermed er det lov å bruke fosfat som et tilsettingsstoff i torsk også i Norge, sier seksjonssjef Lise Rokkones i Mattilsynet.

Den franske tv-dokumentaren «Mollo sur le cabillaud?» viser hvordan norsk torsk blir sendt fra Norge til Kina og injisert med vann og kjemikalier, før den returneres til Europa.

Dokumentaren er vist mer enn fem millioner ganger på Facebook, og delt 144.000 ganger.

Et av kjemikaliene som tilsettes torsken er stoffet E-451 eller pentanatriumtrifosfat. Slik fosfat er lovlig i små mengder, men dokumentaren viser også at vann sprøytes inn i torskefileter for å øke vekten, slik at fisken oppnår en høyere pris.

– Det er ikke lov å tilsette vann for å øke vekten, sier Rokkones.

– Ingen grunn til bekymring

Avant d'atterrir dans nos congélateurs, le cabillaud péché en Norvège est envoyé en Chine. 15 000 km de voyage pour... Publisert av France 5 Søndag 20. januar 2019

Lise Rokkones i Mattilsynet forklarer at regelverket for fosfat i fisk er strengt.

– Alle tilsettingsstoff som brukes i mat skal være godkjent og det skal merkes godt. I Norges tilfelle er det ingen grunn til bekymring. Vi fører tilsyn med alle produsenter for å forsikre oss om at de følger regelverket.

– Dersom de mengdene fosfat som tilsettes fisken er innenfor regelverket, er det ikke helseskadelig å spise slik fisk, sier Lise Rokkones, som er sjef for sjømatseksjonen i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Hun understreker også at slike tilsetningsstoffer ikke er helsefarlig for noen, så lenge det blir tilsatt i korrekt mengde.

Fosfat regnes ikke for å være farlig i små mengder, men ifølge den franske dokumentaren kan overdreven forbruk av fosfat føre til sykdommer, inkludert nyre- og hjerte og karsykdommer.

– Det er selvsagt øvre grenseverdier for hvor mye fosfat du kan bruke i produktet. Så lenge de bruker vann og fosfat innenfor regelverket, er det greit for forbrukerne.

– Uheldig for norsk fiskerinæring

FERSK FISK: Nest etter laks er torsk den fisken franskmenn spiser mest av. Siden fersk torsk er dyrt for franskmenn flest, faller valget på frossen torsk. Mye av denne torsken bearbeides i Kina. Foto: Scanpix / SCANPIX

Norges Sjømatråds fiskeriutsending i Frankrike Paal Frisvold synes det som er kommet fram i dokumentaren er uheldig for Norges omdømme som sjømatnasjon.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik liker heller ikke det som har kommet fram. Men han understreker at dette handler om produksjonspraksis i Kina, ikke kvaliteten på norsk råstoff.

– EU og Norge har et strengt regelverk for hvor mye fosfat og vann som er lov å tilsette fisken, og for hvordan produktene skal merkes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er selvfølgelig svært er uheldig at den norske fisken trekkes fram spesielt. Norge har likevel begrensede muligheter til å styre dette. Det er et spørsmål mellom kinesiske eksportører og kontrollmyndighetene i EU.

– Produsentene i Kina må forholde seg til de samme grenseverdiene som produsentene i Europa dersom de skal eksportere til EU eller EØS-markedet, sier Nesvik, og legger til:.

– Vi må legge til grunn at de kinesiske virksomhetene som eksporterer til EU overholder regelverket. Dersom kinesiske eksportører tas i juks har EU-kommisjonen mulighet til å ta fra dem retten til å eksportere til det europeiske markedet.