Hver vinter henges tusenvis av skrei til tørk rundt om i Lofoten. Fiskehjellene er for mange selve symbolet på turistmagneten og et yndet fotomotiv.

Men enkelte turister har denne vinteren blitt litt for nærgående i sin jakt på det perfekte motivet.

Kontrollører fra Mattilsynet har observert turister som henter fisk ned fra hjeller for å ta bilder. Etter fotoseansen har turistene hengt fisken tilbake.

En turist er også blitt observert poserende med en fisk foran kamera. Episodene er nedtegnet i tilsynet sine rapporter og skjedde før koronakrisen rammet reiselivet.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Nå har to tørrfiskprodusenter fått pålegg om å gjennomføre tiltak for å hindre at uvedkommende kan komme i berøring med fisken som henger til tørk.

Mattilsynet mener en av produsentene må hindre at slike episoder inntreffer i framtida.

Les også: Koronakrise til tross: Årets Lofotfiske kan håve inn totalt én milliard kroner

Les også: Mattilsynet fant 87 tonn med bedervede fiskehoder i Lofoten

Forbud er vanskelig å håndheve

Et komplett forbud mot å ta på fisk kan være vanskelig å overvåke, sier daglig leder Jonas Walsøe i L. Bergs sønner AS.

Den tradisjonsrike bedriften i Svolvær har drevet med tørrfisk siden starten i 1828. Han sier at de prøver å holde turistene unna fiskehjellene. Spesielt i turistmagneten Henningsvær.

– Vi har hengt opp skilt der vi sier at vi ikke ønsker noen gjennomgang, camping eller overnatting ved våre hjeller. Men å unngå at det går en turist ned og tar på en fisk, det skal godt gjøres.

Walsøe tror fiskehjellene vil fortsette å være et yndet fotomotiv for turister i Lofoten. Han mener at de fleste respekterer skiltinga og sammenlikner det å oppsøke hjellene med å gå inn i en olivengård i Italia å forsyne seg. Eller å ta på kjøttet i et slakteri.

Derfor skal fisken også få henge i fred. Etter koronakrisen har folk blitt flinke til å ikke ta på alt mulig, sier Walsøe.

Å flytte fiskehjellene til områder med lite turister, er ingen løsning, mener tørrfiskprodusenten. Han sier det allerede er vanskelig å få tillatelse til å sette opp hjeller. Enten kan det forstyrre turismen eller det blir klager på lukt, sier Walsøe.

– Nå står vi en situasjon der fiskerinæringa må dundre på mens det er tomt for turister. Å pakke ned hjeller og sette dem opp en annen plass, det ville vært for mye.

Fugleplage

Tørrfisk har blitt produsert i Lofoten i over 1000 år . At turister interesserer seg for eksportvaren er forholdsvis nytt. Fuglene derimot prøver seg ved hjellene hvert år i håp om en godbit.

Ved hjelp av garn og fugleskremsler, klarer Walsøe og kollegene å holde fuglene på avstand. Men de kan ikke unngå at noe av fisken blir angrepet.

– Som regel blir fisken for stor, uhåndterlig og for tung for fuglene. Men fiskeøyne er myke og delikate for ei kråke.

Ifølge Lofotposten har Mattilsynet denne vinteren også gitt flere tørrfiskprodusenter pålegg om å sikre at fugler ikke sitter på hjellene og spiser av fisken.

Walsøe sier at fisk som er blitt hakket på, kasseres. En viss prosent blir til svinn hvert år, men mye mindre enn man tror. For fuglene vil helst ha de myke innvollene.