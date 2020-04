Viser til inspeksjon utført 24 og 25 mars 2020. Mattilsynet har vurdert fiskehodene som bedervet med ille lukt osv. Vi deler ikke den oppfatningen. At det vil oppstå lukt når fiskehodene er dekket med plast er selvsagt da naturlig utlufting ikke vil være tilstede. Ved inspeksjonen ble det foretatt test av lukt umiddelbart etter åpning av plasten noe som kan forklare; «en sur, stikkende lukt». Bakteriebelegget som Mattilsynet viser til; «sleipe/bakteriebelegg kan gnis av med fingre og fester seg ved håndtering» vurderer jeg som slimet som omgir all torsk, og som danner ubehagelig lukt etter litt tid. Slimet slipper fra fisken ved normal oppbevaring etter noen dager og virker illeluktende. Dette fjernes enkelt ved godt skylling i saltvann og er egentlig en fordel da hodene blir lysere som ferdig tørket vare. Fargen på gjellene var fremdeles rød. Min erfaring tilsier at gammel dårlig fisk får etterhvert en brun farge. Jeg har ikke se å ha registret det. Temperaturen lå mellom 0,2 og 4,6 grader noe som er innenfor normalen. Om jeg oppfattet inspektørrett, hadde han også en måling på ‐0,5 grader. Dette fremgår ikke av observasjonene som er beskrevet. Videre vil jeg bemerke at det for oss ikke foreligger store økonomiske motiver bak vår påstand, da vi har kjøpt paritet levert Reine Jf. Fraktbrevet som dere besitter. Det er vår leverandør som må ta et eventuelt tap og vår klage må derfor vurderes ut fra det.

Konklusjon: *KLAGER* deler ikke Mattilsynets subjektive vurdering «fiskehodene fremstår bedervet» i forhold til fiskehodenes befatning. Temperaturene var innenfor normalen og hodene vil etter skylling ikke lukte mer enn normalt. Vi kan holde hodene separat på egen hjell slik at Mattilsynet kan få kontrollere disse før pakking når hodene er tørre, dersom det er en løsning.

Jeg ber om innsyn i bakgrunnen for tilsynet da dette avviker svært fra normal adferd hos Mattilsynet. Mattilsynet har ikke kontrollert en eneste av våre leverandører de siste 3‐4 årene. Vi mottar fisk fra ca 20 båter daglig i sesong men her lå fokuset på en fraktebåt midt på natten.

Det ble ved tilsynet informert om at klage måtte foreligge innen i morgen formiddag. Jeg imøteser hurtig klagebehandling.

Med vennlig hilsen / Best Regards