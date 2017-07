Måtte reddes opp av Saltstraumen

To fiskere måtte reddes opp av sjøen i Saltstraumen utenfor Bodø natt til søndag. Politiet i Nordland melder at strømmen var veldig sterk og skapte en bølge som gjorde at båten til fiskerne, en 16,5 fots Ranafisk, kantret. Heldigvis var Kystvakta like i nærheten og fikk de to mennene raskt opp av vannet. Tidevannsstrømmen i Saltstraumen er regnet for å være en av verdens sterkeste.