Måtte måke Nordlandsbanen fri for asfalt

– Vi måtte rett og slett måke unna asfalt slik at linja kom til syne igjen, sier banesjef på Nordlandsbanen Sør, Bjørn Sørum til NRK.

Det var cirka klokka 12.30 at en trailer vippet over autovernet på fylkesvei 78 i Mosjøen og ned på Nordlandsbanen.

Traileren ble hengende delvis i løse luften inntil jernbanelinje, og store mengder asfalt havnet utover området.

Det medførte at Nordlandsbanen i en kort periode var stengt, mens mannskaper fra Bane Nor jobbet på spreng for å måke jernbanelinjen fri for asfalt.

I skrivende stund kan tog passere stedet i gangfart.

– Kjøretøyet henger opp ned over et betongelement, og sperrer ikke selve sporene. Vi kan kjøre tog forbi, men med nedsatt fart helt til vi har fått ryddet helt opp og bilen er fjernet, sier banesjef Sørum.

Han forteller at mannskapene vil jobbe videre utover dagen mellom togene, slik at det ikke vil være forsinkelser av betydning på Nordlandsbanen.

Sjåføren av traileren skal ha sluppet unna ulykken uten alvorlige skader.

Ifølge Helgelendingen er en bergingsbil i gang med å få opp den 50 tonn tunge bilen på veien.

– Årsaken til ulykken er ikke helt klarlagt. Vi har en formening om årsaken, men dette er foreløpig ikke offentlig informasjon. Bilen var på vei nordover på fylkesvei 78 da ulykken skjedde, opplyser politiet til avisen.