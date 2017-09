Måtte hoppe på havet for å berge livet, nå har Havarikommisjonen konkludert

Skipper Thomas Torrissen med Sigve Wenberg, Rolf Skjelstad, Daniel Kristiansen, Igor Semionov og Christine Møller. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er ingen tvil om at mannskapet på Sea Kingen berget seks liv i dag, sa skipper Thomas Torissen på «Fisktrans» da mannskapet var i sikkerhet etter bergingsaksjonen.

Det ble svært dramatisk da mannskapet på seks om bord i fraktebåten «Fisktrans» fra Bodø mistet styringen i full storm og åtte meter høye bølger utenfor Brennsund i Steigen 25. januar i år.

I dag kom rapporten fra Statens havarikommisjon for transport, som konkluderer hva som skjedde da seks personer ble berget opp fra havet i en dramatisk redningsaksjon:

Roret låste seg

– Mannskapet fikk problemer med å holde fartøyet på rett kurs fordi roret hadde låst seg. Været var dårlig med regn og sterk vind. Fartøyet driftet mot grunnere farvann. Kraftig vind og mye utstyr på dekket gjorde at det ikke var forsvarlig å heise mannskapet opp i redningshelikopteret fra dekk. Derfor måtte mannskapet en etter en måtte hoppe ned i den frådende sjøen i stummende mørke for å bli plukket opp av et Sea King redningshelikopter, konkluderer Havarikommisjonen.

Ingen av mannskapet ble skadet i forbindelse med ulykken eller redningsaksjonen. Fartøyet forliste 3 timer senere i posisjon N 67 41,4 Ø 014 41,9.

DRAMATISK REDNINGSAKSJON: Mannskapet på seks måtte en etter en hoppe i havet for å bli plukket opp at Sea Kingen. Det blåste full storm og det var mye sjø og grunt farvann på havaristedet. Video: 330 Skvadronen

Vet ikke hvorfor roret låste seg

Rundt kl. 0500 gikk «no rudder response» (ror ute av funksjon) alarmen. Mannskapet oppfattet fra rorindikatoren at roret hadde låst seg i 15º styrbord vinkel og flere tiltak ble iverksatt for å utbedre dette.

Her er båten i ferd med å synke til bunns. Foto: Pål Arne Måløy

Havarikommisjonen understreker i rapporten at det ikke har vært mulig å fastslå hvorfor roret sluttet å fungere

Havarikommisjonen vurderer at skipperen, sammen med besetningen og i dialog med Hovedredningssentralen, iverksatte nødvendige tiltak etter at de oppfattet at roret hadde låst seg.

Skipperen startet sidepropellene forut og akter for å prøve å holde baugen mot været, men vind og sjø var for sterk. I det dårlige været førte problemet med styrefunksjonen til at fartøyet driftet mot land og nærmet seg etter hvert en kritisk situasjon.

Forliste

VIDEO: PÅL ARNE MÅLØY

Etter at mannskapet var evakuert, driftet «Fisktrans» ukontrollert for vær og vind over en eller flere grunner. Deretter forliste «Fisktrans» klokka 11.17 i utkanten av Brennvika.

Det er usikkert om de massive skadene i skroget under intakt vannlinje oppstod i forbindelse med at «Fisktrans» var i drift inn mellom grunner og skjær eller som følge av sammenstøtet med havbunnen da «Fisktrans» forliste, skriver Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen.