I en årrekke har innbyggerne i bygda Musken brukt en varebil til transport av pasienter til og fra fergekaia. Da varebilen takket for seg, ble de nødt til å tenke kreativt.

– Vi ble nødt til å bruke traktoren da varebilen takket for seg, men nå har syketransportbilen kommet på plass. Den ble hentet for rundt to uker siden og er klar til bruk om det blir nødvendig, sier Amundsen.

Fra tidligere av ble den gamle varebilen brukt både til transport av syke som måtte ligge, men også som en lokal taxi. Gjennom Nordland fylke har Amundsen taxiløyve for Musken, en jobb han har i tillegg til å ha ansvar for alt fra renovasjon og vedlikehold av veg, til brøyting.

– Syketransportbilen skal kun brukes til syketransport. Vi er veldig avhengig av å ha en taxi også, så hvordan vi løser det må vi komme tilbake til.

For rundt to uker siden kom den nye syketransportbilen på plass. Sjåfør Ketil Amundsen sier de er takknemlige for at Nordlandssykehuset har stilt med bilen. Foto: Anders Urheim

Ordføreren er glad for at bygda har fått pasienttransport

Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen (Sp) er blitt gjort kjent med saken gjennom flere medieoppslag, senest i papirutgaven til Avisa Nord-Salten hvor saken om den nye syketransportbilen først ble publisert.

– Det er jo helt fantastisk at Nordlandssykehuset stiller med bil og ordner opp i dette, sier hun.

Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen er glad for at de har fått syketransport på plass i Musken.

I tillegg berømmer hun dugnadsånden og villigheten innbyggerne i Musken har i å hjelpe hverandre og stå på for lokalsamfunnet.

– Jeg har forståelse for at de har behov for en mer ordinær transport også. Det er svært gledelig at i alle fall dette med syketransport er løst.

Fornøyd med syketransport, men savner taxi

Solbjørg Amundsen har allerede prøvekjørt den gamle pasienttransporten i traktorskuffa.

– Det var ikke behagelig, røper hun.

Hun er fornøyd med at de har fått en ordentlig syketransport på plass, men sier de mangler en taxi i bygda.

– Vi er kjempeglade for syketransporten som har kommet på plass, men vi får dessverre ikke brukt den til noe annet enn det. Vi er mange gamle eldre her som har behov for transport.

Sambygdingen Arvid Thomassen er enig og ber nå Hamarøy kommune gi støtte til en taxi.

– Her er jo mange med dårlig syn og masse eldre folk. Det går jo ikke an å sitte i ei traktorskuff når man skal ut på tur i dårlig vær.

Takker Nordlandssykehuset

Det er Nordlandssykehuset som har stilt med bilen. Det dreier seg om en eldre ambulansebil som er ombygget til pasienttransport.

– Vi vil gjerne bringe en stor takk til Nordlandssykehuset som har bistått med å gi oss en slik bil.

For omtrent to uker siden ble den nye pasienttransportbilen heist i land på fergekaia i Musken. Foto: Anders Urheim

Og han som har ansvaret for å frakte pasientene som har behov for båre, det er Ketil Amundsen selv. Jobben som transportør av pasienter er noe han gjør på frivillig basis.

– Her inne må vi alle hjelpe til for at ting skal går rundt. Derfor har jeg tatt på meg ansvaret med å være sjåfør på denne bilen, forteller Amundsen.

Merker fortsatt et behov for lokaltaxi

Allerede har Amundsen fått tilbakemeldinger på at sambygdingene føler seg mer trygge med en syketransportbil på plass dersom uhellet skulle være ute.

Ettersom syketransportbilen er øremerket for transport av syke, trenger bygda fremdeles en taxi. Nå håper innbyggerne at det vil være mulig å få tilskudd fra kommunen eller fylket for å få det på plass.

– Vi må nesten bare søke om midler fra fylke og kommunen for å gå til anskaffelse av en taxibil. Behovet er veldig stort, det er mange eldre og pensjonerte her som gjerne ønsker å komme seg litt rundt.