Lise Åbodsvik (62) fra Fauske skulle mandag kveld gi hunden Pippi (3) middag.

Under tilberedningen fikk hun seg en skummel overraskelse: Inni hundematen fant hun en festeklamme med spiker på.

Lise forteller at hun gjorde oppdagelsen etter først å ha skåret en bit av fôret. Da så hun at det dukket opp noe hun ikke skjønte hva var med en gang.

Da hun så nærmere etter, så hun at det var en klips til ledning med spiker på. Hun beskriver funnet som skremmende.

– Jeg tør ikke å tenke på hva som hadde skjedd hvis Pippi hadde fått i seg spikeren, sier den skremte hundeeieren.

Vil være mer påpasselig

Maten Lise kjøpte er fra produsenten VOM og Hundemat.

Den største hunden på bildet er eurasieren Pippi. Matmor passet på å hakke opp maten hennes, og gjorde da funnet. Foto: Lise Åbodsvik

Det hadde hun kjøpt på en veterinærklinikk lokalt. Lise understreker at det ikke var noe hull eller skade på innpakningen av maten på forhånd.

Hun la ut bildet av hundepølsa med spikeren i på Facebook etter funnet. Hun sier at hun fikk kommentarer fra noen som har opplevd lignende hendelser.

– Jeg kommer ikke til å gi noen av hundene mine noe i fremtiden før jeg har fått sjekka det skikkelig.

Ikke opplevd lignende

Magne Østby er daglig leder i VOM og hundemat. Han forteller til NRK at han ikke forstår hvordan dette kan ha skjedd.

Magne Øsby er daglig leder i VOM og Hundemat. Han synes det er en lei hendelse. Foto: Anette Torjusen / NRK

Til produksjon av hundematen har bedriften investert i tre metalldetektorer som skal luke ut metallgjenstander fra dyrevom.

Østby forteller at de ofte tar ut spiker og metall fra vommen til kyr før de går gjennom detektoren.

Tidligere opplevde bedriften at folk kunne finne metallgjenstander i fôret. Men at de ikke har opplevd at noen lignende hendelse etter at de tok i bruk metalldetektorene.

Glad for at det gikk bra

Østby sier at han også har gått gjennom rutinene med de ansatte etter at han fikk vite om funnet i nord.

– Dette er veldig frustrerende for oss som bedrift. Jeg er bare veldig glad for hun fant spikeren før hunden fikk den i seg, sier Østby.