Hovedredningssentralen Nord-Norge skriver i en pressemelding at de ved 22-tiden tirsdag kveld fikk melding om at flyet var savnet i Saltfjell-/Meløy-området.

Det savnede flyet skal ifølge HRS, ha tatt av fra Markvatnet nær Ørnes tirsdag morgen for å drive reinleting i det som nå er søksområdet. Siste observasjoner av flyet skal være gjort ved 14-tiden tirsdag ettermiddag.

Redningsleder i Hovedredningssentralen Nord-Norge, Frode Iversen. Foto: Martin Steinholt / NRK

Redningsleder i Hovedredningssentralen Frode Iversen i HRS, sier til NRK at det er et sjøfly som er meldt savnet. Flyet var ikke pliktet til å melde flygeplan.

– Det er et lite fly som har fløyet lavt i forbindelse med reinsøking, sier Iversen.

Redningslederen sier han ikke vil spekulere i hva det er som har skjedd.

Etter å ha mottatt melding om det savnede flyet satte Hovedredningssentralen i gang et omfattende søk med to fly av typen F-16, et Sea King, et ambulansehelikopter og to militære Bell-helikoptre.

Søksområdet strekker seg fra Meløy til Saltfjellet i øst og Svartisen-området i sør.