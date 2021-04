Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er først og fremst vernepliktige, men også befal og sivilt ansatte som skal testes, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune i en pressemelding.

I første omgang er det om lag 350 personer som testes i dag og i morgen.

De siste fire dagene er det registrert til sammen ni smittetilfeller, alle knyttet til Forsvaret i Bodø.

Prøvene som ble tatt i helga viser at samtlige er smittet av den engelske varianten. Alle er smittet ved nærkontakt og alle var i karantene på smittetidspunktet.

80 i karantene

Den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. Det viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

– Vi er redd for at det kan komme nye smitte-tilfeller blant militært personell, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune. Foto: Erik M. Sundt

Som følge av utbruddet er ni personer i islolasjon mens 80 personer er i karantene.

– De siste tilfellene har vi kontroll på, men vi vet ikke hvor tilfelle null stammer fra. Mye tyder likevel at det har kommet som import til Bodø. Og vi er redd for at det kan komme nye smitte-tilfeller blant militært personell, sier Claudi.

Og legger til:

– Gjennom omfattende testing håper vi å få enda bedre kontroll på omfanget, og om nødvendig kommer vi til å testa enda flere tilknyttet Forsvaret i Bodø.

Nyheten om den britiske mutanten kommer bare en uke siden Bodø slo ned den sørafrikanske virusmutasjonen, og helsedirektør Espen Nakstad skrøt av innsatsen bodøværingene hadde lagt ned:

Avlyser trolig øvelse

Neste uke er det planlagt en Heimevernsøvelse, der HV-soldater skal etter planen samles i Bodin leir.

Nå skal Forsvaret ta en avgjørelse hvorvidt treningen skal gjennomføres.

Kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet opplyser til Bodø Nu at Heimevernet i løpet av dagen skal ta stilling til om denne øvelsen skal avlyses.