Mary er 94 år og har demens – ga nettopp ut bok med egne dikt

Det er ikke alle forunt å leve i 94 år. Det er heller ikke alle forunt å kunne erklære seg poet i den alderen med sin første diktsamling.

Det vil si – hun gjør for så vidt ikke det. Det er alle andre som erklærer henne poet. Noe hun i aller høyeste grad er.

Mary Helene Bjørnstad (94) har en demensdiagnose som gjør at hun ikke alltid vet at det er hennes egne dikt.

Ei at hun nå har en bok i hennes navn.

Du var effektiv Ekspandér faktaboks Skal si du var effektiv da du trampet på noe du kalte ugress andre mente det var roser. Kjære, stakk du deg ikke på torner da du trampet på disse spirene eller er du for tykkhudet. Du var virkelig effektiv nå er det ikke et frø igjen bare gold jord til å begrave noe i. Av Mary Helene Bjørnstad

"Fabel" av Mary Helene Bjørnstad Ekspandér faktaboks Han Syt og han Sur og han Plage de møttes kvar mårra til klage. Der peip de i kor en begredelig sang om verda som går mot sin undergang. Om været de jamra og messa. Kvar dag var tre av dem stressa. Og ingen av dem fikk ei einaste stund med søvn på øyan nei, ikke en blund. Han Syt va så plaga med armen. Han Sur led av kløe rundt tarmen. Han Plage klaga seg daglig blakk og kona si skyld var det at han drakk. Den dagen Kongen var venta ble alle til sjefen henta: Nu skal dere smile, det er min beskjed, Gå hjem og øv, og møt klokka tre. De gikk fra sjefen helt slagen. Han Sur tok og hengt seg i hagen. Han Syt la seg inn på sjukehus. Han Plage tok seg en tredobbel rus.

Det er nemlig hennes fire døtre som for første gang har samlet diktene i én bok: «Etterpå».

Mary Helene leser sin egen diktsamling. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Boken består av omtrent femti dikt som Mary har skrevet mellom 1970- årene og 2000. Noen med humor, noen med stikk, andre til ettertanke. De har tidligere blitt publisert flere steder, som i årbøker, VG, og flere lokalaviser.

Men hun har aldri samlet sine verk selv. Det ville døtrene gjøre noe med.

Fant mange dikt da de gikk gjennom morens papirer

Døtrene Judith og Kirsten Fure er to av de fire døtrene som står bak prosjektet.

– Det er stort. Vi er veldig stolte, sier de to under lanseringen onsdag ettermiddag.

Seansen ble holdt på Hovdejordet sykehjem hvor mor Mary fikk plass bare tre år tidligere – som 91-åring.

Judith og Kirsten Fure, to av fire døtre. De to andre heter Hilde Fure og Torild Christoffersen. Sammen har de laget boken «Etterpå". Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Da vi gikk gjennom papirene hennes før hun dro på sykehjem, fant vi mange dikt og historier og skjønte at vi måtte gjøre noe med det, sier Judith.

En dag før lanseringsfesten, da boken var trykt, hadde Kirsten tatt med boken til mora si og ba henne lese.

– Hun likte den veldig godt og leste mange dikt mens hun smilte lurt til både meg og sønnen min.

– Skjønte hun at det var hennes egne dikt hun leste?

– Kanskje, kanskje ikke, sier Kirsten.

Men glede av poesi – det har 94-åringen uansett.

Vernepleier på Hovdejordet sykehjem Anita Røst, forteller at Mary lyser opp når hun leser diktene.

– Vi har hatt høytlesning rundt bordene, og det har vært tårer og stor applaus. Det er kjempestort at en av våre beboere er forfattere, sier hun.

Les også: Skal endelig forske på Alzheimer

Sammenligner poesi med musikk i demensterapi

Professor og forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse nasjonal kompetansetjeneste er imponert.

Han sier at det er vanlig at mennesker med demens reagerer positivt på musikk. Forskning viser at de får det bedre, og derfor brukes musikk ofte i terapi.

Vernepleier Anita Røst ved Hovdejordet sykehjem i Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Men å reagere positivt på poesi, egenskrevet som sådan, er nytt for forskeren.

Professor og forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse nasjonal kompetansetjeneste. Foto: Aldring og helse

– Jeg tror ikke jeg har hørt om noen som reagerer positiv på poesi. Jeg tror ikke det finnes forskning på det, men jeg antar det er mye av det samme som skjer som med musikk, sier han.

– Poesi leses jo ofte i en viss rytme, med gjentakende ord. Hun kjenner antakeligvis igjen dette når hun leser, sier han.

Les også: God kondisjon midt i livet kan hindre demens

Poeten selv var ikke helt enig i at det var hennes dikt som var samla i den blå boka. Men lese høyt gjorde hun med glede.

Nå må døtrene finne ut hvordan diktsamlingen kan nå flere enn bare familien.