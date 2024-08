– Det sårbare området er under et kritisk press. Derfor har vi helt sluttet å markedsføre Marmorslottet og alt av skilting er fjernet.

Det forteller daglig leder i Visit Helgeland, Kitt Grønningsæter.

Gjennom tusenvis av år har turkist smeltevann fra isbreen Svartisen formet en naturlig skulpturpark, med gigantiske jettegryter og spirliknende utforminger i marmor.

I mange år var naturfenomenet, med det beskrivende navnet Marmorslottet, en relativt skjult perle.

Men de siste årene har interessen for det spektakulære, naturskapte skulpturlandskapet, som er en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, eksplodert.

På Marmorslottet er store mengder sand og gjørme dratt på marmoren av besøkende med fjellsko. Grusen har ført til at de små strømskåleformasjonene på berget slites raskere ned. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Nær 10.000 årlige besøkende har imidlertid ført til så stor slitasje at nasjonalparken.

Verken stien gjennom verneområdet, eller selve Marmorslottet, er tilrettelagt for den økende ferdselen som har oppstått. Dette har ført til stor slitasje på stien, spesielt i bratte partier hvor den har blitt opptil ti meter bred.

På selve Marmorslottet kan man se spor av slitasje etter blant annet bålbrenning og fra folk som har dratt med seg grus ut på berget.

I 2021 måtte innføre ekstraordinære tiltak for å bevare marmoren.

Nemlig å be turister og besøkende om å ta av seg skoene og gå barbeint eller i sokkelesten for å skåne marmoren.

Men tiltakene og skiltene har ikke hjulpet.

Det unike skulpturlandskapet tiltrekker seg tusenvis av turister hver sommer. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Nå er situasjonen verre en noen gang, ifølge grotteforsker Stein-Erik Lauritzen.

– Vi er på vei til å få en situasjon som vi har på Trolltunga og Lofoten, sier Lauritzen, som er professor emeritus i speleologi.

Han har drevet forskning i området i mange år. Allerede i 2017 etterlyste han et nasjonalt regelverk for hvordan grotter skal vernes.

– Det er det vi kaller for allmenningens tragedie, at en ressurs blir ødelagt av altfor mye ferdsel, sier Lauritzen.

Tagging i marmoren ved Marmorslottet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Trafikken gir merkbar slitasje på overflatene. Det er gjort noen veldig gode antydninger om at man bør gå barføtt, men det hadde vært bedre om man hadde hatt et ordentlig forbudsskilt med en støvel med strek over, sier Lauritzen om informasjonsplakaten på parkeringsplassen.

– Det hadde vært bedre med et ordentlig forbudsskilt med en støvel med strek over, sier Stein-Erik Lauritzen om informasjonsplakaten på parkeringsplassen. Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

– Ser ikke skiltene

Den svenske turisten Lucas Falk og samboeren tilbringer ferien i Norge. De har besøkt Marmorslottet, men synes det kunne vært skiltet tydeligere at man bør ta av seg på bena.

Og ikke minst hvorfor.

– Først trodde jeg at det var for at man skulle kjenne utdypningene under beina. Men da r vi leste litt nærmere forsto vi at det var for å ikke slite for mye på berget, sier Falk.

Lucas Falk og samboeren overnattet på parkeringsplassen ved Marmorslottet. De hadde tatt turen opp kvelden før. Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

Han skjønner godt hvorfor folk ikke tar av seg skoene før de beveger seg ut på marmoren.

– Når folk er ute i naturen kjører de bare på. De leser kanskje ikke skiltene, så går de ut på berget og ser ikke skiltene før etterpå.

Kitt Grønningsæter:

Tidligere ble Marmorslottet brukt aktivt for å markedsføre Rana av så vel destinasjonsselskapet Visit Helgeland som Rana kommune.

Det er det nå slutt på.

Både Statsforvalteren, reiselivsnæringa og eksperter anbefaler å ta av seg på bena før man går ut på marmoren. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Statsforvalteren vedtok i september 2023 en forvaltningsplan for naturreservatet hvor Marmorslottet ligger. Målet er å verne den sårbare naturen.

– Nå anbefaler vi folk å finne andre steder å gå. Som Svartisen eller grottene på Helgeland, hvor man har guidede turer, sier daglig leder Kitt Grønningsæter i Visit Helgeland.

Turistene har risset inn navnene sine i marmoren ved Marmorslottet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Destinasjonsselskapet samarbeider nå med Statsforvalteren om hvilke tiltak som er nødvendig for å spare området for mer slitasje.

Ifølge planen skal det settes opp ny informasjonsplakat om naturreservatet og en permanent temaplakat om Marmorslottet.

Utdrag fra forvaltningsplanen Økt ferdsel og slitasje til Marmorslottet De siste årene har det vært ei markant økning av antallet som besøker naturreservatet. Årsaken er Marmorslottet som trekker både norske og utenlandske turister. Verken stien gjennom verneområdet, eller selve Marmorslottet, er tilrettelagt for den økende ferdselen som har oppstått. Dette har ført til stor slitasje på stien, spesielt i bratte partier hvor den har blitt opptil ti meter bred. Også på selve Marmorslottet kan man se spor av slitasje etter blant annet bålbrenning og fra folk som har dratt med seg grus ut på berget. Grusen har ført til at de små strømskåleformasjonene på berget slites raskere ned. Parkeringsplassen innerst i Langvassvegen er heller ikke tilrettelagt for det økende antallet biler som kommer i sommersesongen. Det er ikke toalett eller avfallsstasjoner, noe som har ført til en del forsøpling rundt parkeringsplassen.

I tillegg skal det utarbeides mindre temaplakater om sårbare grotte- og karstforekomster som er planlagt plassert ved grotteinnganger.

Det er ikke ønskelig å gjøre besøkende oppmerksomme på disse forekomstene før de evt. kommer over de på egen hånd.

Grønningsæter presiserer at de ikke er de eneste som driver med reiselivsturisme i området.

– Når vi ser at noen markedsfører det, så retter vi en henstilling til dem om å ikke gjør det, og minner om at arbeidet pågår. Det er viktig at folk blir informert, men å selge det inn som en fin plass å gå, det bør i absolutt vente med, sier Grønningsæter.

Elva Glomåga har brukt tusenvis av år på å forme Marmorslottet. Fisktjønna naturreservat. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK