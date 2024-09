– Markus var speider og hadde vært mye ute i naturen. Dette skulle bli hans livs eventyr, forteller Linda Holmer til SVT.

Ektemannen hennes Markus Holmer (51) var en av deltakerne i TV4s realityprogram «Berget».

I serien skulle 15 ukjente svensker kjempe om å bli førstemann opp på 1392 meter høye Stetinden i Narvik kommune.

På andre innspillingsdag fikk Holmgren hjertestans og døde.

I et intervju med SVT er familien til den avdøde 51-åringen kritiske til flere ting i forbindelse med dødsfallet.

Visste om Markus' utfordringer

Dødsfallet skal ha skjedd da deltakerne skulle krysse en hengebro. Linda Holmer forteller at ektemannen fikk det tyngre og tyngre. Til slutt mistet han kreftene og ble hengende i en sikkerhetssele. Kort tid etter skal hjertet hans ha stanset.

Familien forteller at det ble gjennomført helsesjekk av deltakerne for innspilling. Den viste at Markus Holmer hadde høyt blodtrykk.

– Jeg var bekymret for blodtrykket hans. Han hadde ikke fått hjertemedisin på mange uker før han deltok, sier hans kone Linda Holmer.

Ifølge dem har produksjonen fortalt dem at det ikke var en hjertestarter tilgjengelig ved hendelsen.

Markus Holmer døde under innspilling av realityprogrammet «Berget» mener han aldri burde fått være med på turen.

– Jeg ville aldri latt broren min dra hvis jeg hadde visst at det ikke fantes en hjertestarter, sier Holmers søster Anna Whitcombe.

SVT har vært i kontakt med helseforetaket som gjennomførte undersøkelsene av deltakerne. De sier til kanalen at de ikke godkjente Holmers deltakelse.

Godkjent av lege

TV4 forklarer at Holmers deltakelse ble godkjent av en lege etter helseundersøkelsen som viste høyt blodtrykk.

Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman forteller videre at det medisinske teamet på stedet vurderte hvilke medisinsk utstyr som var nødvendig å ha med.

TV4 skal nå gjøre egne undersøkelser av hendelsen.