Marius tok denne fantastiske nordlysvideoen – og her er hans beste fototips

I løpet av den siste uka har nordlyset flere ganger danset over himmelen i Nord-Norge. Med et flunkende nytt fullformatkamera av merke Sony a7sii tok nordlysfotograf Marius Birkeland turen ut for å fange øyeblikket han har ventet på.

– Jeg har alltid hatt lyst til å fange levende nærbilder av nordlys på film. Fram til nå har jeg ikke hatt det rette utstyret. Denne uka var jeg ute to dager på rad for å filme og på den andre dagen gikk det endelig, forteller Marius Birkelund.

Han understreker at opptaket er gjort i realtime og ikke er en såkalt timelapse.

God respons

Nordlysfotografen forteller at det i løpet av helga har fått mange tilbakemeldinger på videoen av nordlyset.

– De fleste spør om det virkelig er slik det er. For min del var det utrolig gøy å kunne legge ut en video som virkelig viser hvordan det er, og hvordan vi ser det i nord.

HEKTA: I ti år har nordlysfotograf Marius Birkeland latt seg fascinere av nordlyset. Foto: Marius Birkelund

Ifølge Birkeland er det nemlig ikke vanlig at fenomen som nordlys kan fanges direkte på film. Flere fotografer, inkludert ham selv, bruker «timelapse» – sammensetning av flere stillbilder, for å vise frem nordlysets bevegelser.

Fin kombinasjon

– Jeg har ikke sett veldig mange videoer som er filmet og presentert. Når du lager en «timelapse» går det mye tid i etterbehandling og redigering. Med et kamera er det bare å gjøre det, sier han.

Til daglig er han pressefotograf for Vesterålen Online. Gjennom instagramprofilen sin legger han for det meste ut bilder nordlys, men også av dyr og natur. At jobben er en hobby, og omvendt, gjør ingenting.

– Det er veldig fint at de to kan kombineres, konstaterer Birkelund.