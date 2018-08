Marina så ulykkesflyet: – Jeg stusset over hvor lavt det fløy

Eskild Børje Winther Solhaug på 59 år og Lars Nikolas Angler Kuhmunen på 32 år døde da mikroflyet de satt i, styrtet tirsdag. Ulykken skjedde på Ramnfjellet, som ligger helt sørøst i Gildeskål kommune ved kommunegrensa til Meløy og Beiarn.

Selv om ulykkesårsaken så langt ikke er klarlagt, kan ulykken ha sammenheng med lav flyging i forbindelse med reinleting.

Marina Larsen fra Meløy var på vei i bil opp mot demningen i Glomfjord i 14-tida tirsdag for å gå tur, da hun plutselig fikk øyet på mikroflyet.

– Jeg så at flyet fly veldig lavt før det gjorde en sving og fløy inn i fjellområdet, sier Marina Larsen og peker.

Hun la ikke merke til noe unormalt, men stusset over høyden flyet befant seg i.

– Jeg har aldri sett noen fly så lavt før, forteller hun til NRK.

Ligger avsidesliggende

Først tre timer etter at det ble meldt savnet ble flyet lokalisert av et F-16 jagerfly som deltok i en større leteaksjon natt til onsdag.

De omkomne skal etter planen fraktes til Bodø i løpet av onsdag. Det er ikke tatt stilling hva som skal gjøres med vraket, som ligger i et øde landskap rett nord for Svartisen. Det innebærer at mannskaper fra Havarikommisjonen og politiets krimteknikere må flys inn med helikopter.

Kort tid etter gikk Norges Luftsportforbund ut og sa at de ville suspendere alle norske mikroflybevis med øyeblikkelig virkning, inntil et sikkerhetsseminar har blitt gjennomført i de lokale flyklubbene.

– Det har vært noen hendelser med mikrofly den siste tiden, og vi ønsker å ta en liten pust i bakken, sier president Rolf Liland i Norges Luftsportforbund til NRK.

Vil kreve sikkerhetskurs

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad støtter avgjørelsen. Han forklarer at det er Norges Luftsportforbund som har etablert sikkerhetssystemet, som Luftfartstilsynet sjekker opp med stikkprøver.

Når Luftfarstilsynet er på kontroll blir flyene sjekket om de er i forskriftsmessig stand. I tillegg sjekker kontrollørene mikroflypiloter og klubbene har gyldig sertifikat og opplæring på de aktuelle flytypene.

Det er dette systemet som nå skal opp til vurdering.

– Ytterligere tiltak er at den enkelte mikroflypilot skal gjennomføre et sikkerhetskurs for å oppfriske prosedyrer, sjekkelister og andre sikkerhetstiltak.

For å få sertifikat for å fly mikrofly må man i dag ha minumum 30 timer.

– Fram til i dag har vi ment at det var nok. Nå avventer vi konklusjonen fra undersøkelsen som nå skal gjøres, så får vi se om det er behov for å skjerpe kravene, sier Kobberstad.

Samarbeider internasjonalt

Sjøflyet ble meldt savnet like etter klokka 22 tirsdag kveld etter at det dro herfra og ut på reinleting ved Saltfjellet samme morgen. Foto: Gisle Forland / NRK

De siste ti årene har det havarert 15 mikrofly i Norge.

I tillegg til å jobbe tett sammen med Norges luftsportsforbund for å forbedre flysikkerheten, forteller Jodal at de også er i kontakt med internasjonale flymyndigheter.

– Internasjonalt jobber vi aktivt mot det europeiske flysikkerhetsbyrået for å sikre at de kravene som gjelder for mikrofly er så gode som overhodet mulig, slik at vi kan bedre flysikkerheten.

Under stikkprøvene Luftfartstilsynet gjør, ser de også på om mikroflyene ikke har ekstra utstyr som kan gjøre flyene fortere og sterkere.

– Vi kontrollerer at flyene er vedlikeholdt innenfor produsentens krav og ikke har utstyr som går utover dette. Og at de blir operert innenfor de rammene som produsenten har satt.

Bildet, som er tatt ved en tidligere anledning, viser flyet som ble meldt savnet, og senere funnet i fjellet øst for Glomfjord i Meløy. Foto: Hovedredningssentralen

– Så det er satt konkrete rammer for mikrofly?

– Ja, mikrofly er regulert både med internasjonalt lovverk og nasjonalt. Det gjelder blant annet for hvor tung de kan være, hvor fort de kan gå.

