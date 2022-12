Marie fryktet hun måtte avlive Chico: – Veterinær har blitt for dyrt

Veterinæren ville ha i underkant av 6000 kroner for å trekke tannen på 11 år gamle Chico.

Da fryktet Marie Helen Rødli (21) fra Brønnøysund hun måtte avlive omplasseringshunden.

– Jeg fikk sånn skyldfølelse for at jeg ikke hadde sjekket tennene tidligere. Det føltes helt forferdelig.

Hun mener prisene hos veterinær burde bli lavere.

– Det er for dumt at man må vente til man er godt voksen og etablert for å ha råd til å ha hund. Greit at man må ha penger for å ha dyr, men det har blitt altfor dyrt.

Veterinær Linda Bakken Bøe fra Dyrlegene i Bodø bekrefter at behandling hos veterinæren er dyrt, men presiserer at det ikke er for dyrt:

– Prisene er nøye beregnet ut fra hva det koster oss å tilby tjenestene vi gjør, og på den måten vi mener de skal utføres på.

TANNPLAGER: En av de vanligste plagene til såkalte «Pomchi» er tannproblemer. – Når vi overtok han hadde han bare ti tenner igjen, sier Rødli. Foto: Privat

Bakken Bøe forteller at det er heller ikke kun selve behandlingen du betaler for når du tar hunden til dyrlegen.

– Vi betaler leie, strøm, rengjøring, vedlikehold, ansatte, kurs og kompetanseheving og så videre, og mottar ingen støtte til drift eller behandling fra det offentlige.

– Mange har aldri sett den egentlige prislappen på hva et legebesøk eller en innleggelse for et menneske er, da det er skjult i skatter vi betaler inn til staten.

Fikk hjelp til å betale regningen

Selv om hun var redd for kritikk, gikk Rødli til Avisa Nordland for å fortelle om situasjonen sin. Da dukket det opp flere som ønsket å hjelpe.

– En mann vipset meg 4000 kroner for å ta Chico til dyrlegen. Jeg kunne nesten ikke tro det. Jeg er så utrolig takknemlig, sier Rødli.

Like etter sendte hun melding til en veterinær i Bodø, for å bestille time for å trekke tannen.

Prisoverslag Pristekst Total Tanntrekk 1732 Undersøkelse 233 Sedering 421 Intravenøs væsketerapi 361 Anestesi 985 Sprøytepumpe 174 Overvåkning anestesi 770 Lokalbedøvelse 258 Spyling tenner 155 Smertebehandling 276 Antisedan 248 Oppstalling, hygienetillegg 114 Sum 5727 NRK har gjengitt prisoverslaget Rødli fikk fra Dyrlegene i Bodø. Veterinær Linda Bakken Bøe synes ikke dette prisoverslaget ser høyt ut og sier at tenner kommer utenom de fleste forsikringer. Hun oppfordrer særlig eiere av raser med mye tannproblemer til å sette av penger til dette.

Det koster mer å forsikre eldre hunder enn valper, og en oppdretter anbefalte Rødli å spare penger selv i stedet for å ta ut forsikring på Chico.

Men pengene hun satte til side, har hun vært nødt til å bruke på andre ting.

– Sparepengene har gått til mat og strøm. Alt har blitt så dyrt, sier Rødli.

OPPFORDRER TIL BEDRE TANNPUSS: Rødli innrømmer at hun burde ha oppdaget hundens tannproblemer tidligere. Hun oppfordrer alle til å ta bedre vare på hundenes tenner for å unngå å havne i samme situasjon. Foto: Privat

Rødli får støtte fra en annen kvinne NRK har snakket med. Hun ønsker ikke å stille ved navn på grunn av stigma rundt det å ikke ha råd.

– Jeg har aldri følt meg fattig. Selv om jeg har en liten buffer-konto og livet er greit, er kostnaden ved å skaffe hund for stor, sier kvinnen.

– Vi har hatt lyst på hund lenge, men det ville vært uansvarlig av oss å kjøpe.

Hun mener hund som kjæledyr er i ferd med å bli forbeholdt den øvre middelklasse og overklassen.

– Det å kunne ha et kjæledyr burde ikke kun være forbeholdt de rikeste blant oss. Da blir dyrene til slutt bare statussymboler.

Bør spare for å ha hund

Cecilie Holgersen i Norsk Kennel Klub sier det har blitt dyrere å ha hund i dag enn for 10–15 år siden, og at det ikke bare er fordi det meste har gått opp i pris.

Cecilie Holgersen sier man burde forberede seg på å bruke minst 1500 kroner i måneden på å ha en hund. Foto: CF-Wesenberg

– Vi forholder oss veldig annerledes til kjæledyrene våre i dag enn før. Blant annet blir sikkerhet og ernæring prioriteres høyere enn tidligere.

Hun sier at også flere forsikrer hundene sine i dag.

– Vi bryr oss mer, og tar bedre vare på hundene våre rett og slett.

Holgersen anbefaler alle å forsikre hundene sine, og får støtte av veterinær Bakken

BEDRE BEHANDLING: Veterinær Linda Bakken Bøe sier veterinærene i dag er i stand til å behandle dyr for plager de ikke kunne før:– Det gjelder spesielt tannproblemer og allergiske ører. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Bøe fra Dyrlegene i Bodø, som sier at vi behandler dyrene mer og oftere enn før.

– Hvis du ikke har råd til å forsikre hunden, har du egentlig ikke råd til å ha hund.

Bakken Bøe forteller at heller ikke all behandling hos veterinær går på forsikringen, og at man også bør sette til penger til side.

– Og så er det ingen skam å si at «dette klarer jeg ikke» hvis man ser at man ikke har økonomien til å ta vare på dyret, og kanskje omplassere til noen som har bedre råd.

Hun anbefaler også å ta en prat med en veterinær før du går til anskaffelse av en hund.

– Noen raser har flere kjente helseplager enn andre, så gjør deg kjent med disse og vurder om du burde skaffe deg en annen hund.