Marcus og Martinus håper på 12 poeng fra Norge: – Vi er fortsatt to norske gutter

Hvis Norge skal ta æren for Marcus & Martinus i Eurovision, bør det norske folk være rause med stemmene, mener duoen. De har allerede fått støtte fra Støre.

– Norge får ikke lov å si at de har vunnet hvis vi vinner, og så gir de oss 3 poeng. Det går ikke, sier Marcus Gunnarsen til NTB.

Den norske popduen sier de har opplevd å bli kalt både «backstabbere» og «landssvikere» etter at det ble klart at de skal representere Sverige i finalen i Eurovision Song Contest i Malmö neste helg.

NTB møtte tvillingene i Oslo før avreise til Malmö. De håper at nordmenn flest heller gleder seg over at Norge har et bonusnummer i Eurovision, i tillegg Norges eget bidrag fra bandet Gåte.

– Det er jo helt sinnssykt at to nordmenn faktisk blir sendt videre for Sverige og representerer nabolandet. Jeg håper at folk er stolte og tenker at dette er utrolig kult. Da har man to forskjellige norske nummer som er med i Eurovision egentlig, sier Martinus.

Støtte av Støre

Tvillingene er takknemlige for at Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vært tydelig og omfavnet den svensk-norske deltakelsen.

– En stor bragd på en uforglemmelig kveld! Så moro det skal bli for oss i Norge å følge både Gåte og M & M i Malmö i mai!, skrev Støre da finalen i den svenske Melodifestivalen ble avgjort i mars.

Han refererte da også til tittelen på vinnerlåten «Unforgettable».

– Hvis Jonas Gahr Støre er stolt av oss, så synes jeg at resten av Norge også skal være det, sier Marcus.

Trives i Sverige

Den siste tiden har Marcus & Martinus oppholdt seg stadig mer i Sverige, og mye av apparatet rundt dem har base der.

– Vi har mye jobb i Sverige, det er helt sant. Og vi trives der. Vi skal ikke lyve å si at vi ikke trives, sier Martinus.

– Det er litt derfor vi også begynte med å være med på Melodifestivalen, fordi vi var så mye i Stockholm.

Men etter Eurovision-finalen skal de tilbake til hjembygda Trofors i Nordland for å feire 17. mai.

– Vi er fortsatt to norske gutter, det er vi, sier Martinus.

