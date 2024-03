Marcus & Martinus splitter svenskene

Marcus og Martinus er storfavoritter foran lørdagens svenske uttak til Eurovision – men svenskene er splittet i synet på å sende et eventuelt norsk bidrag.

Om de norske poptvillingene fra Nordland skulle vinne finalen i Melodifestivalen, vil det være første gang Sverige sender et bidrag fra et annet land.

Ifølge en undersøkelse i regi av analyseselskapet Novus er 24 prosent av de spurte ganske eller svært negative til at en norsk duo skal representere Sverige. 21 prosent er ganske eller svært positivt innstilt til det samme.

Mest negative er menn og gruppen unge mellom 18 og 34 år.

Kvinner er mest positive til at Sverige representeres av artister fra et annet land. 46 prosent oppgir at de er nøytrale i spørsmålet.

Novus-undersøkelsen er gjort blant 1138 svensker på oppdrag av Bettson.

NTB-TT