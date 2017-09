Mann tiltalt for voldtekt

En mann i midten av 40-årene må møte i Rana tingrett. Han er tiltalt for å ha voldtatt to kvinner i Bodø, melder Ranablad. Førsteadvokat i Nordland, Geir Fornebu opplyser at tiltalte ikke har erkjent straffskyld for noen av forholdene han er tiltalt for. Det er satt av sju dager til hovedforhandlingen, som starter i Rana tingrett 7. desember.