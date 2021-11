Skulle møte i retten tiltalt for vold og flere voldtekter – nå er han sporløst borte

– Dette er en alvorlig situasjon, sier Kristin Fagerheim Hammervik til NRK.

Hun er bistandsadvokat for en av kvinnene mannen skal ha voldtatt og utsatt for vold.

– Aller verst er dette for de involverte fornærmede som var innstilt på å gjennomføre forklaringen sin og saken for øvrig. Det er så klart en belastning, men det er lite å få gjort med det. Nå må vi bare stole på at politiet gjør det de må gjøre i en sånn situasjon.

Rettssaken skulle etter planen starte mandag denne uken. Det er satt av ti dager til behandlingen.

Da skulle mannen i 40-årene nok en gang møte i retten. Tidligere er han domfelt 12 ganger, blant annet for vold og bruk av narkotiske stoffer.

Alvorlige forhold

Nå er det langt mer alvorlige forhold han må svare for.

Denne gang er han tiltalt for en rekke voldtekter. Han må også svare for flere forhold hvor han skal ha utsatt kvinner for vold.

I tillegg til dette skal mannen blant annet ha brutt en rekke besøksforbud.

Under den kommende rettssaken vurderer statsadvokaten å legge ned påstand om forvaring.

Til tross for dette er ikke mannen varetektsfengslet.

Han ble løslatt i februar i fjor. Retten mente da at det ikke ville være riktig å holde mannen varetektsfengslet. Noe av årsaken var at det på daværende tidspunkt så ut til at det kunne ta tid før saken kom opp for retten.

I avgjørelsen ble det også pekt på at saken inneholdt en rekke usikkerhetsfaktorer. Blant annet at det skal mangle DNA-bevis, en av de fornærmede skal ha «svarte hull» i hukommelsen.

Dermed ble en mann som påtalemyndigheten nå vurderer om samfunnet bør skjermes mot, løslatt.

– Snodig

Bistandsadvokat Hammervik sier det er lett å være etterpåklok, men:

– Jeg var i utgangspunktet uenig med påtalemyndigheten da han ble sluppet ut, men det er bare noe vi må forholde oss til.

Kristin Fagerheim Hammervik forteller at hun var uenig med påtalemyndigheten da mannen ble sluppet fri i februar i fjor. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Men det er jo så klart noe snodig for en og enhver at dette er en mann påtalemyndigheten mener kan utgjøre en så stor risiko at man vurderer å legge ned påstand om forvaring, og så forut for en sånn behandling så går han fri.

Politiet leter etter tiltalte

Statsadvokat Steindal sier politiet nå bruker mye ressurser på å finne tiltalte.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan man jobber konkret med dette.

– Viser denne hendelsen at mannen burde vært varetektsfengslet?

– Tiltalte var lovlig stevnet, og det er sjelden at de tiltalte ikke møter opp til en berammet hovedforhandling.

Statsadvokat Jorild Steindal forteller at politiet nå bruker mye ressurser på å finne tiltalte. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– Du vurderer å be om forvaring i retten. Hvorfor det?

– I tiltalen er det tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring. Påtalemyndigheten har ikke tatt endelig stilling til om dette vil bli gjort. Grunnen til at dette er gjort er alvorligheten i forholdene i tiltalebeslutningen, og at tiltalte er dømt for liknende forhold tidligere. Påtalemyndigheten tar ikke endelig stilling til om det vil bli nedlagt slik påstand før etter at bevisførselen under hovedforhandlingen er avsluttet. Det er strenge vilkår for å idømme forvaring.

Leverte legeerklæring

Advokat Finn Ove Smith sier den tiltalte mannen mener han er gyldig forfall. Foto: Gisle Forland / NRK

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer Finn Ove Smith.

Han forteller at den tiltalte mannen har levert en legeerklæring som retten ikke mente var tilstrekkelig.

– For å ikke møte i en hovedforhandling må du ha gyldig forfall, det mener han at han har, men retten har ikke godtatt legeerklæringen, sier Smith.

– Politiet sier at de ikke vet hvor han er?

– Det kan jeg ikke kommentere. Det registrerer jeg bare.

Dersom ikke mannen melder seg om kort tid, vil rettssaken bli utsatt.