Mann tilstod voldtekt av datteren (8): – Dette er svært alvorlig

En mann fra Salten i Nordland ble i dag siktet og varetektsfengslet i to uker, for å ha voldtatt sin datter på åtte år.

Politiadvokat Alf-Anton Røst sier at mannen skal ha erkjent delvis straffskyld i saken, der politiet også har funnet overgrepsmateriale på mannens datamaskin.

Politiadvokat Alf-Anton Røst Foto: Ole Dalen / NRK

– Vi har pågrepet en mann. Han er siktet for å ha voldtatt sin egen mindreårige datter. Han er også siktet for incest, og for å ha befatning med seksualiserende bilder eller videoer av barn, sier politiadvokat Alf-Anton Røst til NRK.

Mannen ble først pågrepet og fengslet på torsdag, forrige uke. Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Nekter for flere hendelser

I siktelsen er mannen anklaget for å ha forgrepet seg på datteren ved flere anledninger, i en periode som strekker seg fra november 2017 til mars i år.

– Det er snakk om flere voldtekter av sin mindreårige datter, og det er jo svært alvorlig.

– Hva skjer videre i denne saken nå?

– Han er nå varetektsfengslet i to uker på grunn av bevisforspillelsesfare, og i løpet av denne perioden vil vi gå gjennom beslaglagt materiale for å se hva han har på maskinene sine. Vi vil også avhøre vitner og andre personer som kan ha befatning med saken, forklarer Røst.

Mannens forsvarer, Tor Haug sier til NRK at hans klient erkjenner delvis straffskyld for voldtektsspørsmålet. Han understreker at mannen kun tilstår å ha voldtatt datteren ved en anledning.

Forsvarsadvokat Tor Haug Foto: Gisle Forland / NRK

– Han har erkjent delvis skyld når det gjelder seksuell omgang. Han har erkjent at det har skjedd én gang. Han har også erkjent straffskyld for det som er funnet på PC og øvrig teknisk materiale.

Skambelagt forbrytelse

Advokat Haug understreker at tilståelsen så tidlig i saken kan gjøre at mannen får mildere straff.

– Jeg ser det som sikkert at han vil få en veldig stor strafferabatt hvis det blir en sak, og på bakgrunn av tilståelsen så blir det jo en sak.

– Er det normalt å tilstå forholdet såpass tidlig?

– I slike saker er det helt unormalt at tilståelsen kommer så tidlig. Det å forgripe seg på familiemedlemmer og være i besittelse av såkalt barnepornografi er svært skambelagt, noe som gjør at det er sjelden å få tilståelser på et så tidlig tidspunkt, avslutter han.