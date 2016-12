Mann siktet for fem voldtekter i Tysfjord

Den siktede er en mann i 40-årene fra Tysfjord. Han ble 7. desember varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon.

– Det ble gjort med bakgrunn i fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Stig Morten Løkkebakken til NRK.

Mannen i 40-årene er også siktet for to tilfeller av seksuell omgang hvor han har utnyttet stilling-, tillits- eller avhengighetsforhold. Hva dette konkret betyr, vil ikke Løkkebakken utdype.

– Pågripelsen er den første i den såkalte Tysfjord-saken, så vidt jeg vet, fortsetter Løkkebakken.

Han forteller at politiet ble kjent denne saken før avsløringene i VG i juni, hvor 11 kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier.

– Vi etterforsket siden vi fikk melding og har etterhvert avdekket flere tilfeller som vi nå har tatt ut siktelse for. Vi har også sett på operasjonsmåten vedkommende har brukt i forbindelse med disse overgrepene, og har tatt opp flere saker som tidligere har vært henlagt, sier politiadvokaten.

Fire fornærmede

Siktede er selv bosatt i Tysfjord og to av de fornærmede er også fra denne kommunen. Det er fire fornærmede i denne saken, alle kvinner. Disse er i dag i alderen 18 til 81 år. Den yngste var under 14 år da overgrepene fant sted.

Gjennom etterforskningen av denne saken kom det fram informasjon som gjorde at politiet så et mønster i overgrepene. Dette førte til at politiet gjenopptok to saker som ble henlagt i henholdsvis 2010 og 2013.

– Vi utelukker ikke at det kan dreie seg om flere fornærmede, som vi ikke har oversikt over i dag. Dette er saker som strekker seg over flere år. Det er en vanskelig sak å etterforske ettersom vi må grave mange år tilbake i tid.

Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken sier at politiet ikke kan utelukke at det er flere fornærmede i saken. Foto: Ola Helness / NRK

Ransaket bolig

– Vi har ransaket den siktedes bolig. I den forbindelse ble det gjort flere beslag. Politiet kan ikke på dette tidspunktet si noe om hva som er beslaglagt og hvilken betydning det vil ha i saken, sier Løkkebakken.

– Dette er noe den videre etterforskningen vil avdekke, men politiet utelukker ikke at det kan bli begjært forlenget varetektsfengsling. Det gjenstår fortsatt en del etterforskning i denne saken, blant annet avhør av siktede og fornærmede.

Forsvarer vil ikke kommentere

Mannens forsvarer Hilde Guldbakke vil foreløpig ikke kommentere saken.

– Den er helt i oppstartsfasen og jeg har ikke fått tid til å gå gjennom dokumentene i saken.

– Hvordan stiller din klient seg til siktelsen?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg skal snakke med ham i dag.

38 gjerningsmenn

Oppdaterte tall per 1. november viste at Nordland politidistrikt har registrert 56 nye sedelighetssaker i Tysfjord-saken. Alle disse sakene er anmeldt i 2016. Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningsmenn, opplyser politiet.

Blant sakene som nå etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

– I flere av avhørene av fornærmede nevnes det overgrep av flere forskjellige personer. Det genererer flere saker, sa politiadvokat Jorild Steindal til NRK i november.

I omfang er Tysfjord-saken den største Nordland politidistrikt har jobbet med.

– I tillegg er det svært alvorlige saker. Politiet i Nordland er avhengig av eksterne midler som vi heldigvis har fått.

16 personer i Nordland politidistrikt jobber med sakene. Kripos bistår med etterforskningsledelse og avhørere. Statens barnehus i Bodø bidrar i det forebyggende arbeidet.

Saken oppdateres